Hindistan ve Bangladeş süper fırtınaya hazırlanıyor

Hindistan ve Bangladeş, Bengal Körfezi'nde bugüne kadar kaydedilen en şiddetli fırtınaya hazırlanıyor. Amphan fırtınasının Hindistan ve Bangladeş sınırına doğru hızla ilerlediği belirtiliyor. Amphan fırtınası Hindistan ve Bangladeş sınırına 36 saatten daha az bir süre içerisinde ulaşması ve bölgede şiddetli rüzgar ve yağmura neden olması bekleniyor. Süper fırtına Amphan dün gece Bengal Körfezi'nde kaydedilen en güçlü fırtına oldu. Bengal Körfezi’nde rüzgar hızının saatte 270 kilometreye kadar çıktığını belirten yetkililer fırtınanın dördüncü kategoriye denk geldiğini açıkladı. Süper fırtınanın Hindistan-Bangladeş sınırına çarşamba akşamı ulaşması bekleniyor. Bangladeş'te risk altındaki bölgelerden 2 milyon kişinin tahliye edilmesi planlanıyor. Hindistan'ın doğu kıyılarındaki milyonlarca kişi tahliye edilmeye başlandı. Amphan, Bengal Körfezi'nde bugüne kadar kaydedilen ikinci fırtına. 1999'da kaydedilen fırtınada en az 10 bin kişi ölmüş, 15 bin köy zarar görmüştü.