Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı

Haberler - Reuters - NTV Haber 17.06.2022 - 15:00 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 15:19
Hindistan'da hükümetin asker alımında değişikliğe gitmesi sokakları karıştırdı.
Reforma karşı olan göstericiler birçok eyalette sokağa çıktı. Özellikle Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerindeki gösteriler olaylı geçti.
Eylemciler tren istasyonlarına saldırdı. Boş vagonlar ateşe verildi. Protestocular otobanları da saatlerce trafiğe kapattı. Varanasi'de otobüslere taş atıldı. Çıkan çatışmalarda bir kişinin öldüğü açıklandı.
Yeni düzenlemeyi, Savunma Bakanı Rajnath Singh hafta içinde açıklamıştı.
Düzenlemeye göre, bu yıl 17,5 ile 21 yaş arasındaki gençlerin askere kayıt yaptırmalarına izin verilecek.
Sadece 46 bin kişi askeri alınacak. Askerlik süresi 4 yılla sınırlandırılacak. 4 yıl askerlik yapanlara emeklilik hakkı da tanınmayacak.
İşsizlik sorununun olduğu ülkede askerliğin 4 yılla sınırlandırılması gençler için gelir kaybı olarak nitelendiriliyor. 4 yılın sonunda gençlerin işsiz kalacaklarına dikkat çekiliyor.
Askerlik reformu savunma uzmanlarından da tepki alıyor. Yeni düzenlemelerin orduyu zayıflatacağını düşünenler var.
Hükümet, ordu harcamalarını bu yeni önlemlerle azaltmayı planlıyor.