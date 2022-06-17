Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı

ASKERLİK SÜRESİ SINIRLANDIRILDI

Düzenlemeye göre, bu yıl 17,5 ile 21 yaş arasındaki gençlerin askere kayıt yaptırmalarına izin verilecek.

Sadece 46 bin kişi askeri alınacak. Askerlik süresi 4 yılla sınırlandırılacak. 4 yıl askerlik yapanlara emeklilik hakkı da tanınmayacak.