Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı

Hindistan'da 'askere alım kurallarının' değiştirilmesi tepkilere neden oldu. Askerlik süresini sınırlandıran reforma karşı çıkan protestocular sokağa çıktı. Tren istasyonları ateşe verildi, çatışmalarda bir kişinin öldüğü belirtiliyor.

Haberler - Reuters - NTV Haber 17.06.2022 - 15:00 | Son Güncelleme : 17.06.2022 - 15:19

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 1

'da hükümetin asker alımında değişikliğe gitmesi sokakları karıştırdı.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 2

Reforma karşı olan göstericiler birçok eyalette sokağa çıktı. Özellikle Bihar ve Uttar Pradeş eyaletlerindeki gösteriler olaylı geçti.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 3

Eylemciler tren istasyonlarına saldırdı. Boş vagonlar ateşe verildi. Protestocular otobanları da saatlerce trafiğe kapattı. Varanasi'de otobüslere taş atıldı. Çıkan çatışmalarda bir kişinin öldüğü açıklandı.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 4

Yeni düzenlemeyi, Savunma Bakanı Rajnath Singh hafta içinde açıklamıştı.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 5

ASKERLİK SÜRESİ SINIRLANDIRILDI

Düzenlemeye göre, bu yıl 17,5 ile 21 yaş arasındaki gençlerin askere kayıt yaptırmalarına izin verilecek.

Sadece 46 bin kişi askeri alınacak. Askerlik süresi 4 yılla sınırlandırılacak. 4 yıl askerlik yapanlara emeklilik hakkı da tanınmayacak.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 6

İşsizlik sorununun olduğu ülkede askerliğin 4 yılla sınırlandırılması gençler için gelir kaybı olarak nitelendiriliyor. 4 yılın sonunda gençlerin işsiz kalacaklarına dikkat çekiliyor.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 7

Askerlik reformu savunma uzmanlarından da tepki alıyor. Yeni düzenlemelerin orduyu zayıflatacağını düşünenler var.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 8

Hükümet, ordu harcamalarını bu yeni önlemlerle azaltmayı planlıyor.

Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 9
Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 10
Hindistan'da askerlik düzenlemesi sokakları karıştırdı - 11

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