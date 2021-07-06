Hindistan’da binlerce kişiye Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi

ntv.com.tr 06.07.2021 - 10:14 | Son Güncelleme : 06.07.2021 - 10:52
Hindistan'da binlerce kişi, sahte corona virüs aşısı satan, geniş kapsamlı bir dolandırıcılığın kurbanı oldu.
Yetkililer, soruşturmanın ardından pek çok doktor ve sağlık çalışanın tutuklandığını duyurdu.
Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai'de veya yakınında en az 12 sahte aşılama turu yapıldığını söyledi.
Thakur, "Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Tuttukları her sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı. Doktorları tutukladık. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı” dedi.
Bununla birlikte Thakur, tahmini olarak 2 bin 500 kişiye sahte enjeksiyon yapıldığını söyledi. Ayrıca, organizatörler, kurbanlarından aşı için ücret alarak toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 242 bin lira) kazandı.
Olay nedeniyle şimdiye kadar hile, cinayete teşebbüs, komplo kurmak gibi suçlamalarla 14 kişi tutuklandı.
Thakur, polisin, dolandırıcılığa karışan diğer kişileri soruşturmaya devam etmesiyle daha fazla tutuklamanın olabileceğini söyledi.
Hindistan'da nisan ve haziran ayları arasında ikinci Covid-19 dalgası etkili olmuş ve milyonlarca kişiye virüs bulaşmıştı. Söz konusu tarihler arasında on binlerce kişi de hayatını kaybetmişti.
Günlük vakalar, mayıs ayında zirveye ulaştıktan sonra yavaş yavaş azaldı. Ardından sistemi üzerindeki baskı hafifledi ve yetkililerin ülkenin toparlanması sırasında aşı programlarını hızlandırmasına izin verdi.
Haziran ayında, Başbakan Narendra Modi, merkezi hükümet tarafından eyaletlere ücretsiz aşıların önemli bir kısmının sağlanacağı merkezi bir aşı uygulamasını duyurdu. Modi, kısa bir süre sonra, ülke günde 8 milyon günlük doz rekoru kırdı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre şimdiye kadar 62 milyondan fazla insan, Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 4,5’i tamamen aşılandı.
Öte yandan, CNN International’ın haberine göre, sahte aşı uygulamaları Mayıs sonu ile Haziran başı arasında gerçekleşti. Yetkililer, aldıkları aşı sertifikalarından şüphelenen bazı dolandırıcılık mağdurlarının durumu polise bildirmesinin ardından soruşturmaya başladı.