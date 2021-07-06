Hindistan’da binlerce kişiye Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte edildi

Thakur, "Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Tuttukları her sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı. Doktorları tutukladık. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı” dedi.

Bununla birlikte Thakur, tahmini olarak 2 bin 500 kişiye sahte enjeksiyon yapıldığını söyledi. Ayrıca, organizatörler, kurbanlarından aşı için ücret alarak toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 242 bin lira) kazandı.

Hindistan'da nisan ve haziran ayları arasında ikinci Covid-19 dalgası etkili olmuş ve milyonlarca kişiye virüs bulaşmıştı. Söz konusu tarihler arasında on binlerce kişi de hayatını kaybetmişti.

Haziran ayında, Başbakan Narendra Modi, merkezi hükümet tarafından eyaletlere ücretsiz aşıların önemli bir kısmının sağlanacağı merkezi bir aşı uygulamasını duyurdu. Modi, kısa bir süre sonra, ülke günde 8 milyon günlük doz rekoru kırdı. Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre şimdiye kadar 62 milyondan fazla insan, Hindistan nüfusunun yaklaşık yüzde 4,5’i tamamen aşılandı.

Sahte aşılama kamplarından biri kalabalık bir konut topluluğunda gerçekleşti. Orada yaşayan bir kişi, "Üyelerimizin hiçbirinde herhangi bir semptom görülmemişti ve ayrıca nakit olarak ödemek zorunda kaldık. O zaman, bu durumdan şüphelendik” dedi.