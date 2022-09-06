Hindistan’da sokaklar göle döndü

Hindistan'ın Bangalore kentinde cadde ve sokaklar sel nedeniyle göle dönerken, mahsur kalanlar kepçe ve teknelerle kurtarıldı.

Haberler - İHA 06.09.2022 - 16:57

Hindistan’da sokaklar göle döndü - 1

'da Karnataka eyaletinin başkenti Bangalore’da etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

Hindistan’da sokaklar göle döndü - 2

Mahsur kalanların bir kısmı bel seviyesini geçen sel sularında kendi imkanlarıyla yürüyerek farklı bölgelere gitmeye çalışırken, diğerleri kepçelerle ve teknelerle kurtarıldı.

Hindistan’da sokaklar göle döndü - 3

Sel nedeniyle trafik akışı durdu, ağaçlar devrildi, bazı bölgelerde elektrik kesintileri meydana geldi.

Hindistan’da sokaklar göle döndü - 4

Birçok ev ve iş yerinin sular altında kaldığı şehirde otoparkları da su bastı.

Hindistan’da sokaklar göle döndü - 5

Hindistan Meteoroloji servisi tarafından yapılan açıklamaya göre Pazar günü Bangalore 28.1 milimetre yağış aldı.

Hindistan’da sokaklar göle döndü - 6
Hindistan’da sokaklar göle döndü - 7
Hindistan’da sokaklar göle döndü - 8

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