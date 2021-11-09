Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı

Hindistan'ın kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri, endüstriyel atıklar nedeniyle zehirli köpükle kaplandı.

Haberler - İHA 09.11.2021 - 16:06

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - 1

Dünyanın en kirli yerleri arasında gösterilen 'daki Yamuna Nehri, bir kez daha endüstriyel atıkların neden olduğu zehirli köpüğe teslim oldu.

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - 2

Nehrin Delhi'deki Kalindi Kunj yakınlarından geçen bölümü kar yağışını andıran beyaz köpükle kaplandı.

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - 3

Yerel yetkililer, kirlilikten nehre boşaltılan "ağır kanalizasyon ve endüstriyel atıkları" sorumlu tuttu. Kirlilik nedeniyle şehrin bir kısmına su tedarikinin de kesildiği belirtildi.

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - 4

Yıllar önce verilen temizleme sözüne rağmen Yamuna Nehri'ndeki görülen zehirli köpük, her yıl rastlanılan kirlilik haline geldi.

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - 5

2020 tarihli hükümet raporuna göre nehirdeki su kalitesi son 5 yılda "kritik derecede kötü" olarak kayıtlara geçti.

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - 6

Zehirli köpük, Hinduların "Chhath Puja" ritüelini gerçekleştirmesine engel olamadı.

Bir kadın, kutsal olarak kabul edilen Yamuna Nehri'ne gelerek zehirli köpük içinde dua etti. 

Hindistan'da Yamuna Nehri zehirli köpükle kaplandı - 7

"Güneş ibadeti" olarak bilinen ritüelde Hindular kutsal nehirde yıkanırken, güneşin doğuşunu ve batışını izleme gibi ritüeller gerçekleştiriliyor.

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