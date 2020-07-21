Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir toplu mezarda yapılan kazı çalışmasında en az 814 kişinin kemik kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi.

Anadolu Ajansı 21.07.2020 - 21:55

Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 1
Hırvat Gaziler Bakanlığından yapılan açıklamada, Jazovka mevkisinde bir toplu mezarda 5 gündür kazı çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 2
Çalışmalarda en az 814 kişinin kemik kalıntılarının tespit edildiği ifade edilen açıklamada, kalıntıların İkinci Dünya Savaşı'na işaret ettiği kaydedildi.
Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 3
Açıklamada, "1943'te bölgede Krasic muharebesi sırasında çok sayıda kişinin toplu mezarlara gömüldüğünü biliyoruz." ifadesine yer verildi.
Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 4
Bölgedeki kazı çalışmalarının süreceğine işaret edilen açıklamada, kemik kalıntılarının ise başkent Zagreb'deki Adli Tıp Merkezine götürüleceği aktarıldı.
Hırvatistan'da, İkinci Dünya Savaşı'ndan kalma toplu mezarda 814 kişinin kalıntısına ulaşıldı - 5

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER