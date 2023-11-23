Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde

Hollanda, parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimin sonucu, Mark Rutte'den boşalan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağını belirleyecek. Sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti. Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 1

Hollanda parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'e (TSİ 23.00) sona erdi.

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Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 2

Seçimin sonucu, Mark Rutte'den boşalan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağını belirleyecek. Ülkenin, 10 yıldan uzun süredir ilk kez yeni bir başbakanı olacak.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 3

Rutte'nin yerine başbakan olabilecek isimler arasında Ankara doğumlu Dilan Yeşilgöz de var.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 4

Yeşilgöz, Rutte'nin Halkın Özgürlük ve Demokrasi Partisi'nin lideri oldu. Seçilirse, Hollanda'nın ilk kadın başbakanı olacak.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 5

Sandık çıkış anketlerine göre, Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 6

Wilders, saç sitili ve göçmen karşıtlığı nedeniyle "Hollandalı Trump" olarak adlandırılıyor. İslam ve göç karşıtı olan ve AB'den çıkmayı vaadeden Wilders, yarışı önde biitirirse iktidar olabilmek için bir koalisyon formülü bulmak zorunda.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 7

PVV, parlamentodaki 150 sandalyeden 35'ini kazanarak birinci sırayı alırken eski AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans’ın liderliğinde seçimlere ittifakla giren İşçi Partisi (PvdA) ve Yeşil Sol (Groen Links) 25 sandalye ile ikinci sırayı aldı.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 8

Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.

2021 seçimlerinde Hristiyan Demokratlar Birliğinden (CDA) seçilen ve daha sonra ayrılarak yeni parti kuran Pieter Omzigt'in lideri olduğu, ilk defa seçimlere katılan Yeni Sosyal Sözleşme Partisi (NSC) 20 sandalye ile dördüncü oldu.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 9

Bir önceki seçime göre koalisyon partilerinden Demokratlar 66 (D66) 24'ten 10'a, CDA 15'ten 5'e ve Hristiyan Birlik Partisi (CU) 5'ten 3 sandalyeye düştü.

Üyelerinin çoğunluğu Türk ve diğer Müslümanlar olan Denk Partisinin milletvekili sayısı ise bir önceki seçime göre değişmeyerek 3 oldu.

Hiçbir partinin tek başına hükümet kuracak çoğunluğa ulaşamadığı ülkede koalisyon hükümeti için en az 76 sandalyeye sahip olmak gerekiyor.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 10

Seçimin ilk sonuçlarının, gece geç saatlerde açıklanması bekleniyor. 

Sandık çıkış anketleri yayımlamaya başlandı. Resmi sonuçlar ise seçimlerin yapıldığı tarihten en erken 8 gün sonra açıklanacak.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 11

Sonuçların resmiyet kazanmasının ardından hükümet kurma görüşmeleri başlayacak. En fazla milletvekili çıkaran partinin diğer partilere hükümet kurma teklifi götüreceği sürecin, günler, haftalar hatta aylar sürebileceği belirtiliyor.

Ülkede daha önce hükümet 2021'deki seçimin ardından 229 günde kurulmuş, bu süreç 2017’de 225 gün, 1977'de 208 gün, 2012'de ise 54 gün almıştı.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 12

Son yıllarda sürekli koalisyon hükümetleriyle yönetilen ülkede, bir partinin hükümet kurabilmesi için parlamentodaki 150 milletvekilinden en az 76'sının desteğini alması gerekiyor.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 13

YEŞİLGÖZ-ZEGERİUS, İSLAM DÜŞMANI VE AŞIRI SAĞCI WİLDERS İLE KOALİSYONA AÇIK

Ailesi Türkiye'den Hollanda'ya göç eden, geçici hükümetin Adalet ve Güvenlik Bakanı Yeşilgöz-Zegerius, İslam karşıtı ve aşırı sağcı Wilders liderliğindeki PVV ile koalisyona kapıları açık bırakıyor.

Hollanda'nın geçici hükümetinin Başbakanı Mark Rutte'nin liderliğinden sonra VVD'nin başına geçen Yeşilgöz-Zegerius, 2018'de VVD partisinden milletvekili olduğu dönemde, Hollanda Parlamentosunun, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarını tanıyan tasarısını desteklemişti. Öte yandan Yeşilgöz-Zegerius, ülkede hukuk eğitimi olmayan ilk adalet bakanı olarak tarihe geçmişti.

Hollanda'da VVD, CDA, D66 ve CU'den oluşan koalisyon hükümeti, göçmen politikalarındaki anlaşmazlık nedeniyle 7 Temmuz 2023'de istifa etmişti.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 14

DİLAN YEŞİLGÖZ KİMDİR?

18 Haziran 1977’de Ankara’da doğan Dilan Yeşilgöz, Tunceli kökenli. Babası 12 Eylül 1980 askeri darbesinden önce Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nda (DİSK) görevli sendikacı Yücel Yeşilgöz.

Darbeden sonra baba Yeşilgöz, Hollanda’ya sığınma talebinde bulundu. Daha sonra Dilan Yeşilgöz, annesi ve kız kardeşiyle birlikte tekneyle Yunanistan’ın Kos adasına, oradan da mülteci olarak Hollanda’ya gitti.

Dilan Yeşilgöz siyasi hayatına Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi’nde başladı. 2014 ve 2017 seçimlerinde parti listesinden Amsterdam Kent Konseyi üyeliğine seçildi.

25 Mayıs 2021’de Hollanda’da Ekonomik İşler ve İklim Politikası Devlet Bakanı olarak atandı. 10 Ocak 2022 tarihinden itibaren Güvenlik ve Adalet bakanı olarak görev yapıyor.

Başbakan Mark Rutte’nin siyaseti bırakma kararından sonra 18 Ağustos 2023’te oybirliğiyle VVD’nin genel başkanı seçildi.

Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 15
Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 16
Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 17
Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde - 18
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