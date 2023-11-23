Hollanda sandık başına gitti | Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağcı Wilders'in partisi önde
Hollanda, parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Seçimin sonucu, Mark Rutte'den boşalan başbakanlık koltuğuna kimin oturacağını belirleyecek. Sandık çıkış anketlerine göre Geert Wilders liderliğindeki İslam düşmanı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi (PVV), açık farkla ilk sıraya yerleşti. Bir önceki seçime göre 10 sandalye kaybeden Türkiye kökenli Dilan Yeşilgöz-Zegerius liderliğindeki Özgürlük ve Demokrasi için Halk Partisi (VVD) ise 24 sandalye ile üçüncü sıraya geriledi.
Hollanda parlamento seçimleri için sandık başına gitti. Yerel saatle 07.30'da (TSİ 09.30) başlayan oy verme işlemi 21.00'e (TSİ 23.00) sona erdi.