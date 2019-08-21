Hong Kong'da protestolar devam ediyor

Sosyal medya ağlarından Facebook ve Telegram'dan yaptıkları çağrılarla organize olan göstericiler, yerel saatle 19.00'da Yuen Long'da bir araya geldi. "Bağımsız Hong Kong, gangster polis" sloganı atan göstericiler, metronun bazı yerlerine 21 Temmuz'daki olaylara ilişkin fotoğraflar astı ve duvarlara tepki yazıları yazdı.

6 "21 TEMMUZ OLAYINI HATIRLATMAK İÇİN TOPLANDIK"

Adının "Galatsi" olduğunu söyleyen gösterici AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Geçen ay, 21 Temmuz'da buradaki metro durağında bir şeyler yaşandı. İnsanlar yardım çağırdı, polisi aradı. Polisler cevap vermedi. İnsanlar dövüldü, incindi ve biz çok sinirliyiz. Sözde yaklaşık bir ay süren soruşturmadan sonra 7 kişi gözaltına alınmıştı. Hiçbiri mahkemeye çıkarılmadı. Bu yüzden buradayız. Burada geçen ay olanları hatırlamak ve unutturmamak için buradayız." ifadesini kullandı.