Hong Kong’da protestolar tasarıyı erteletti
Anadolu Ajansı
Hong Kong'da zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeyle ilgili gerginlik sürüyor. Protestolar hız kesmezken, düzenlemeyle ilgili görüşme ertelendi.
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South China Morning Post gazetesinin haberinde, Hong Kong’da parlamentoda zanlıların Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeye ilişkin bugün yapılması planlanan görüşmenin gösteriler nedeniyle ertelendiği belirtildi.
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Görüşme tarihiyle ilgili açıklama yapılmadığı ifade edilen haberde, Hong Kong yönetiminin yasal düzenleme konusundaki ısrarı ve baskısının devam edeceği vurgulandı.
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Hong Kong Özel İdari Bölge Genel Sekreteri Matthew Cheung Kin-chung, göstericilere kent merkezinde bulunan ana yollardaki işgallerini sona erdirme ve hukuk dışı davranışlardan sakınma çağrısı yaptı.
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Yasal düzenlemeye karşı on binlerce kişi hükümet binaları önünde toplanırken, bazı noktalarda göstericiler ile güvenlik güçleri arasında arbede yaşandığı ifade edildi.
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Eylemcilerin dün geceden itibaren kamp yaptığı gösteri alanlarında, bazı yolların barikatlarla kapanması nedeniyle kamu binaları, özellikle de parlamento binasına ulaşım sağlanamadığı bildirildi.
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Polisin, biber gazı ve göz yaşartıcı gaz kullanarak protestocuları hükümet binasından uzaklaştırmaya çalıştığı, buna karşılık şemsiye ve koruyucu gözlük kullanan göstericilerin birlikte tezahürat yapıp aynı anda adımlayarak polisi aşmaya çalıştıkları kaydedildi.
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Metal bariyerler inşa eden göstericiler tarafından polislere karşı bazı maddeler atılırken, polisin göstericileri tutuklamakla tehdit ettiği belirtildi.
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Polisin biber gazı kullanmasının ardından göstericilerin bir kısmının ellerini havaya kaldırarak alandan ayrıldığı aktarıldı.
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Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başyöneticisi Carrie Lam Cheng Yuet-ngor, pazartesi günü yaptığı açıklamada, zanlıların yargılanmak üzere Çin'e iade edilmesinin önünü açacak yasa tasarısının önemli ve gerekli olduğunu, Hong Kong'un adaleti savunmasına ve uluslararası yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olacağını ifade etmişti.
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Öte yandan, tartışmalı yasal düzenleme için Mecliste 20 Haziran'da oylama yapılması bekleniyor.
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Protestolara sebep olan, şüphelilerin Çin'e iadesini kolaylaştıran yasal düzenlemeler 3 Nisan'da Meclise sunulmuştu.
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Düzenlemeler, zanlıların Çin ana karası, Çin'in Makao Özel İdari Bölgesi ve Tayvan'a iadesini kolaylaştırıyor.
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Hong Kong Parlamentosunda, geçen ay değişikliğe karşı çıkan milletvekilleriyle değişiklik yanlıları arasındaki kavgada çok sayıda milletvekili yaralanmıştı.
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Muhalifler, iade yasasında yapılacak bu değişikliğin, Hong Kong'un özgürlüklerini ortadan kaldıracağını savunurken, Hong Konglu yetkililer bir cinayet zanlısının Tayvan'a iadesi için bu değişikliğin yapılması gerektiğini belirtiyor.
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