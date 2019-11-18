Hong Kong’da üniversiteyi işgal eden göstericilere müdahale

Çin Dışişleri Bakanlığı, Hong Kong Özel İdari Bölgesi Baş Yöneticisi Carrie Lam yönetiminin ve polis güçlerinin yasaları uygulamasını kararlılıkla desteklediklerini bildirdi.

Açıklama yapan Bakanlık Sözcüsü Gıng Şuang, Gıng, başta ABD'li olmak üzere bazı siyasilerin Hong Kong'a yönelik açıklamalarına karşı çıkarak, "Hong Kong meselesi, Çin'in iç işleridir. Biz herhangi bir devlet, örgüt ve kişinin Hong Kong'un iç işlerine müdahale etmesine karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.

Sözcü, kimsenin Çin'in ulusal güvenliğini korumaya yönelik kararlılığını hafife almaması gerektiğine dikkati çekerek, nüfusu 1,4 milyarı bulan Çin halkının en büyük isteğinin Hong Kong'da şiddetin durması ve bölgede düzenin sağlanması olduğunu kaydetti.