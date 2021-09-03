Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı

ABD’nin doğusunun ardından kuzeydoğusunda da etkili olan Ida Kasırgası'nda can kaybı artıyor. New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden olan Ida Kasırgası'nda hayatını kaybedenlerin sayısı 58'e yükseldi.

Reuters - Anadolu Ajansı 03.09.2021 - 16:41

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 1
ABD'nin kuzeydoğusunda da etkisini gösteren Ida Kasırgası'nın neden olduğu şiddetli yağış ve sel sonucu en az 58 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 2

Ülkenin güneyinde Louisiana eyaletinden sonra kuzeydoğu yakasında da etkili olan Ida Kasırgası, New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland ve Connecticut eyaletlerinde şiddetli yağışa neden oldu.

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 3

New York City ve New Jersey’de beklenenden fazla yağış meydana gelirken yüzlerce kişi araçlarında ve evlerinde mahsur kaldı. 

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 4

New Jersey Valisi Phil Murphy en az 23 kişinin kaybettiğini ifade ederek, ölenlerin büyük bir kısmının su seviyesinin yükselmesi sonucu araçlarında mahsur kaldığını söyledi. 

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 5

New York City’de de 14 kişi Ida Kasırgası sonucu hayatını kaybederken, 11’inin evlerinin bodrum katını su basması sonucu boğulduğu açıklandı.

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 6

Pennsylvania’de ise 5 kişinin kasırga sonucu öldüğü açıklanırken, bir kişinin kafasına ağaç düşmesi sonucu bir kişinin de eşini kurtarmaya çalıştığı sırada aracında boğularak hayatını kaybettiği aktarıldı. 

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 7

Maryland ve Virginia eyaletinde de can kayıpları olduğu aktarıldı.

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 8

Kasırganın etkilediği bölgelerde arama kurtarma çalışmaları devam ederken New York’ta 500 araç sular altında kalan otobanda terk edildi.

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 9

 Otobanda mahsur kalan 835 sürücü güvenli bir şekilde kurtarılırken metro sel suları ile doldu. Tüm seferler askıya alındı.

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 10

New York, New Jersey ve Pennsylvania eyaletlerinde 200 binden fazla kişi elektrik kesintilerinden etkilenmişti.

Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 11
New York kentinin Manhattan bölgesinde selde mahsur kalan sürücünün kurtarılma anları polis kamerasına yansıdı. Central Park’ta bulunan köprünün altında sele yakalan sürücü, şehir merkezinde zor anlar yaşadı.
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 12
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 13
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 14
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 15
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 16
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 17
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 18
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 19
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 20
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 21
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 22
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 23
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 24
Ida Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor: En az 58 can kaybı - 25

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