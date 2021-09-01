İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir

ABD'nin güney kıyılarına ulaşan ve Louisiana eyaletinde etkisini gösteren İda Kasırgası, 1 milyon eve zarar verebileceği veya yok edebileceği belirtildi. Bazı bölgelerde büyük hasara yol açan kasırganın toplamda 220,37 milyar dolarlık zarara mal olmasının beklendiği aktartıldı.

ntv.com.tr 01.09.2021 - 15:20 | Son Güncelleme : 01.09.2021 - 15:22

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 1

ABD'nin Louisiana eyaletinde etkili olan İda Kasırgası bazı bölgelerde büyük hasara yol açtı.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 2

Louisiana'nın New Orleans şehrinde, kasırganın yol açtığı sel ve şiddetli rüzgarlar elektrik hatlarına zarar verdi.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 3

Binlerce işçi elektrik hatlarını onarmak için çalışırken, yetkililer, elektrik ve su kesintileri, gıda ve gaz sorunlarının yanı sıra bunaltıcı sıcaktan etkilenen bölge halkına ücretsiz gıda sağlama konusunda çaba gösterdiklerini belirtti.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 4

New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, kasırganın elektrik şebekelerine zarar vermesi ve şehrin karanlıkta kalması nedeniyle olası suçları önlemek için gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 5

ABD'nin güney kıyılarına ulaşan ve Louisiana eyaletinde etkisini gösteren İda Kasırgası’nın, 1 milyon eve zarar verebileceği veya yok edebileceği belirtildi.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 6

CoreLogic araştırma şirketinin yaptığı çalışmada, Ida Kasırgası’nın yaklaşık 941 bin 392 evi tehdit ettiği belirtilirken en çok hasarın Louisiana, Alabama ve Mississippi'de görüleceği bildirildi.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 7

Yapılan başka bir çalışmada ise Kategori 4 olarak sınıflandırılan Ida Kasırgası’nın yaklaşık 220,37 milyar dolarlık zarara mal olabileceği aktarıldı.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 8

Öte yandan, pazar günü kategori 4 seviyesindeki rüzgar hızıyla Louisiana eyaletini vuran İda Kasırgası, Louisiana'daki Grand Isle kasabasında toplu yıkıma neden oldu.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 9

Kasabada yaklaşık 1400 yapının yarısı ya ağır hasar gördü ya da yıkıldı.

Kasabadaki ana yol dün gelgit dalgalarının getirdiği kumla neredeyse tamamen kapanırken, elektrik direkleri de ciddi zarar gördü.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 10

TENNESSEE'DE MÜZİK VE SANAT FESTİVALİ İPTAL OLDU

Tennessee eyaletinde de İda Kasırgası ile gelen şiddetli yağmurlar nedeniyle Nashville şehrindeki Bonnaroo Müzik ve Sanat Festivali iptal edildi.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 11

Organizatörler, festival alanlarının suyla dolması nedeniyle araba kullanmak veya kamp yapmak için güvenli olmadığını belirtti.

İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 12
Her yıl düzenlenen ve bu yıl 2 Eylül'de başlaması beklenen festivalin, Nashville'in yaklaşık bir saat güneydoğusundaki Manchester'daki eski bir çiftlik alanında başlaması planlanıyordu.
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 13
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 14
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 15
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 16
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 17
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 18
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 19
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 20
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 21
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 22
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 23
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 24
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 25
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 26
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 27
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 28
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 29
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 30
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 31
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 32
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 33
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 34
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 35
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 36
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 37
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 38
İda Kasırgası'nın bilançosu: 1 milyon ev tehlikede, 220 milyar dolarlık zarar oluşturabilir - 39

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER