İdlib'den Türkiye sınırına göç devam ediyor (Hükümetten acil önlem)

Esad güçlerinin bombardımanından kaçan siviller, sınır hattına doğru göç ediyor. Ankara, sınıra gelecekleri Suriye topraklarında tutmak ve oluşturulan bölgede barındırmak için plan yapıyor.

Esad rejimi güçleri ve destekçisi Rusya'nın, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırları içerisindeki yerleşimlere yönelik saldırıları nedeniyle çok sayıda sivil, İdlib kent merkezinden Suriye-Türkiye sınır hattına doğru göç etmeye devam ediyor.
Aileleri ile birlikte yanlarına alabildikleri eşyaları araçlarına yükleyerek yola çıkan Suriyeliler, kötü hava koşullarına rağmen araç içerisine sığmayan çocuklarını eşyaların üzerinde taşıdı.
Bombardımandan kaçan siviller Basuta-Afrin yolunda uzun kuyruklar oluşturdu.

Birleşmiş Milletler'den  yapılan açıklamada,  Suriye'nin İdlib kentinde son 3 ayda 830 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirilmişti.

İdlib’den Türkiye sınırına doğru devam eden hareketlenme, hükümeti de acil önlemler almaya itti. 

Sınıra gelecekleri, Suriye topraklarında tutmak ve oluşturulan bölgede barındırmak için bölgeye acil konteynerler sevk edilmesi planlanıyor.

Hürriyet gazetesinden Nuray Babacan’ın haberine göre, AK Parti'nin son MKYK’sında, binlerce insanın Türkiye sınırına doğru yönelmesi halinde bunların Türkiye sınırından geçişine izin verilmeyeceği, sınıra yakın güvenli bir bölgede barınmalarına olanak sağlanacağı anlatıldı.

Toplantıda acil seçenek olarak, İstanbul Havalimanı'nın yapımı sırasında kullanılan konteynerlerin ilgili şirketle anlaşmaya varılarak bölgeye gönderilmesi üzerinde duruldu. Çoğu iki katlı 210 konteynerin, ilk etapta kullanılabileceği ifade edildi.

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