İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu

BOMBALARIN SAYISI VE YERLERİ BİLİNMİYOR

Diğer taraftan, Solomon Adaları Kraliye Polis Gücü’nün Patlayıcı Mühimmat İmha ekibi, keşfedilen bombaların çoğunu güvenli bir şekilde imha etmek için iyi bir iş çıkardı ve bu birim ABD ve Avustralya'nın desteğinden yararlandı. Ancak, kaynakları bomba temizleme işini üstlenmek için hala yetersiz. Birim, patlamamış mühimmatın kaldırılmasına yönelik yardım çağrılarına çoğunlukla yanıt veriyor ve halk tarafından sağlanan bilgilere güveniyor. Güvenilir belgeler olmadan ise patlayıcıların olduğu yerlerin bilinmesi çok zor.