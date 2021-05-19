İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu

Güney Pasifik'teki Solomon Adaları'nın başkenti Honiara'daki bir evin arka bahçesinde yüz bir adet patlamamış İkinci Dünya Savaşı bombası bulundu. Bununla birlikte, İkinci Dünya Savaşı esnasında ABD ve Japonya arasındaki şiddetli çatışmaların merkezinde yer alan Solomon Adaları’nda kaç tane patlamamış bomba olduğu tam olarak bilinmiyor, ancak 80 yıl önceki savaşın bedelini adalılar ödemeye devam ediyor. Bu durum nedeniyle onlarca kişinin yaşamını yitirdiği ve yaralandığı Solomon Adası halkı, ABD ve Japonya’dan patlayıcı kalıntılarını temizlemesini istiyor.

ntv.com.tr 19.05.2021 - 15:01

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 1

Solomon adaları 7 Temmuz 1937 ile 14 Ağustos 1945 arasında 2. Dünya Savaşı’nın Pasifik cephesinde Japonya ile ABD arasındaki şiddetli çatışmaların merkezinde yer aldı. Bu nedenle adalar, savaşın mirası olan patlamamış bombalarla dolu ve halk hala bilinmeyen miktarlarda patlayıcı kalıntılarıyla hala yaşıyor.

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 2

80 YIL ÖNCEKİ SAVAŞIN KALINTILARI MASUM ADALILARI ÖLDÜRÜYOR

Ancak, bu gizli tehdidin sonuçları Solomon Adaları’nda hala hissediliyor ve trajik sonuçlara neden oluyor. Yalnızca bu ayın başında,  9 Mayıs'ta, başkent Honiara’da bir sivil havacılık mühendisi  beklenmedik bir bomba patlaması sonucu yaşamını yitirdi. Daha önce, yer altında bomba olmadığını bilmeden açık alanda yemek pişiren bir grup gençten bazıları ağır yaralandı, diğerleri ise hayatını kaybetti. 

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 3

SON OLARAK 100'Ü AŞKIN PATLAMAMIŞ BOMBA ORTAYA ÇIKARILDI

Son olarak ise Honiara'daki bir evin arka bahçesinde yüz bir adet patlamamış İkinci Dünya Savaşı bombası bulundu. Patlamamış mühimmat (UXO), bir yerleşim bölgesindeki mülkünde yeni bir septik sistem için delik kazan bir adam tarafından ortaya çıkarıldı.

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 4

Meydana gelen son ölümler ile birlikte Solomon Adası,  hem ABD hem de Japon hükümetlerini ülkedeki patlamamış mühimmattan arındırmaya çağırdı. Guadalcanal Muharebesi'nden bu yana neredeyse 80 yıl geçti, ancak patlamamış bombaların insanların yaşamlarına yönelik tehdidi hâlâ yüksek. 

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 5

ABD BOMBALARIN YARATTIĞI TEHLİKEYİ KABUL ETTİ

Bununla birlikte, ABD Savunma Bakanlığı, "muazzam miktarda" bozulan terk edilmiş patlayıcıların Solomon Adaları’nda bırakıldığını ve yerel halk için ciddi bir tehlike oluşturduğunu kabul etti.  Adalardaki nüfus arttıkça ve başkent Honiara'nın eteklerinde gelişme ilerledikçe, daha fazla bomba ortaya çıkarılıyor.

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 6

BOMBALARIN SAYISI VE YERLERİ BİLİNMİYOR

Diğer taraftan, Solomon Adaları Kraliye Polis Gücü’nün Patlayıcı Mühimmat İmha ekibi, keşfedilen bombaların çoğunu güvenli bir şekilde imha etmek için iyi bir iş çıkardı ve bu birim ABD ve Avustralya'nın desteğinden yararlandı. Ancak, kaynakları bomba temizleme işini üstlenmek için hala yetersiz. Birim, patlamamış mühimmatın kaldırılmasına yönelik yardım çağrılarına çoğunlukla yanıt veriyor ve halk tarafından sağlanan bilgilere güveniyor. Güvenilir belgeler olmadan ise patlayıcıların olduğu yerlerin bilinmesi çok zor. 

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 7

Mühimmatın kapsamı ve yayılımı hakkında yazılı olarak kaydedilen tek bilgi kaynağını, adalarda savaşan çeşitli İkinci Dünya Savaşı askeri  tarafından yazılan raporlar oluşturuyorç Ancak, bilgiler düzensiz ve patlamamış bombaların temizlenmesine yardımcı olmak için yeterli değil.

İkinci Dünya Savaşı hala öldürmeye devam ediyor: Solomon Adaları'da yüzü aşkın patlamamış bomba bulundu - 8
Öte yandan, 2010 yılında, patlayıcı kalıntılarla ilgili tartışmalar Pasifik liderleri için bir gündem haline geldi. Pasifik Adası Forumu'na uzun süredir devam eden tehdidi ele alma görevi verildi ve dört Pasifik ülkesinde yerel topluluklara yönelik tehlikeyi gösteren bir çalışma yapıldı. Pasifik'te patlamamış mühimmatın ele alınmasına ilişkin bölgesel bir strateji, daha sonra 2012'de Forum Bölgesel Güvenlik Komitesi tarafından onaylandı. Strateji, etkilenen üyelere, PIF sekreterliğine ve diğer ilgili paydaşlara, teknik yardım ve bombaları kaldırmaya yönelik kaynakları belirleme imkanı veriyor.

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