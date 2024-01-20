İkinci İntifada'nın sembolü Durra'nın kardeşi de öldürüldü

"KARDEŞİN MUHAMMED'E SELAM SÖYLE"

Durra'nın annesi Amal, yerel basına yaptığı açıklamada, "Allah tüm şehitlerimize rahmet etsin. İsrail tüm çocuklarımızı katletti. Allah onlardan intikamımızı alsın." dedi.



Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Ahmed'in babası Cemal ed-Durra, İsrail saldırısında öldürülen oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.



- Baba Durra İsrail'in saldırılarında kardeşlerini de kaybetti