İkinci İntifada'nın sembolü Durra'nın kardeşi de öldürüldü
İsrail, İkinci İntifada'nın sembol ismi Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed'i de öldürdü. Baba Cemal ed-Durra, oğluna veda ederken, "Kardeşin Muhammed'e selam söyle" ifadelerini kullandı.
Filistin'de İsrail'e karşı 2000 yılında patlak veren İkinci İntifada sırasında tüm dünyanın gözleri önünde öldürülen 12 yaşındaki Muhammed Durra'nın kardeşi Ahmed de İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında öldürüldü.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail savaş uçakları, Durra ailesinin Gazze Şeridi'nin orta kesimlerinde yer alan Bureyc Mülteci Kampı'ndaki evlerini bombaladı.
Saldırıda 2. İntifada'nın sembol ismi Durra'nın kardeşi Ahmed ed-Durra öldürüldü.