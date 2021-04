Küba'nın deniz yaşamı aşırı avlanma ve kirlilikten muzdarip olsa da, iklim değişikliğine bağlı olarak suların ısınmasının hem adanın açıklarında hem de küresel ölçekte büyük zarara neden olduğuna dair kanıtlar her geçen gün artıyor.

CANLI TÜRLERİNİN SAYISINDAKİ DRAMATİK DÜŞÜŞ İLE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ARASINDA GÜÇLÜ BİR BAĞLANTI VAR Proceedings of the National Academy of Science (PNAS) adlı bilimsel dergide yayınlanan yeni bir çalışma, deniz canlılarının sayısının azalması ile ile yükselen sıcaklıklar arasında güçlü bir bağlantı buldu.