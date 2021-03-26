İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere

ntv.com.tr 26.03.2021 - 15:01
İngiltere’de yer alan Exeter Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünyadaki deniz memelilerin iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğunu ortaya koydu.
Endangered Species Research adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, balinalar, yunuslar, foklar, deniz aslanları, deniz ayısı, dugonglar, su samuru ve kutup ayılarını içeren 126 türün durumunu araştırdı ve en az yüzde 25'inin tehdit altında olarak sınıflandırıldığı bulundu. Çalışmada özellikle, nesli tükenmek üzere olan vaquita domuz balığı ve Kuzey Atlantik sağ balinasının en yüksek tehdit altında oldukları ifade edildi.
Bununla birilikte bilim insanları, okyanusların yüzde 56’sında yer alan tüm deniz memelisi türlerinin yüzde 98’inin belirli bir düzeyde risk altında olduğuna dikkat çekti.
Araştırmacılar, canlı popülasyonlarındaki tehlikeli düşünlerin temel nedeninin iklim değişikliği, balıkçılık, kirlilik ve diğer insan faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu belirtti. Örneğin iklim değişikliği, deniz buzunda yaşayan kutup ayıları ve deniz aygırları gibi türlerin doğal habitatlarını ortadan kaldırıyor. Bu hayvanlara ev sahipliği yapan Kuzey Kutbu, küresel ortalamanın yaklaşık iki katı kadar hızlı ısınıyor ve bağlı oldukları buzun erimesine neden oluyor. 2020'de yayınlanan ayrı bir çalışma, kutup ayılarının azalan habitatları nedeniyle birkaç yıl içinde nesillerinin tükenebileceği konusunda uyardı.
Deniz memelilerini tehdit eden en önemli unsurlardan birini ise balık ağlarına tesadüfen takılmaları oluşturuyor. Dünya çapında en fazla sayıdaki deniz canlısı türü (101 tür) aktif av teçhizatına takıldığı için ölüyor.
Çalışmanın yazarları, “Bazı deniz memelileri türleri (örneğin, vaquita ve Kuzey Atlantik sağ balinası Eubalaena glacialis) ve yüzgeçayaklılar (örneğin Akdeniz foku Monachus monachus), kısmen balıkçılık nedeniyle nesli tükenme noktasına geldi” açıklamasını yaptı.
Denizlerdeki hayatın sona ermesine neden olan sonraki faktör ise sadece plastik ve kimyasalları değil aynı zamanda gürültüyü de içeren kirlilik oluşturuyor.
Araştırmacılar, 'Antropojenik su altı gürültüsü, deniz memelilerini küresel olarak etkileyen yaygın bir kirletici olarak kabul ediliyor. Etki aralığına bağlı olarak gürültü kirliliği davranışsal tepkileri travmatize eder ve strese neden olarak hayvanların kendilerini yaralamasına neden olabilir. Aynı zamanda hayvanların birbiriyle iletişim kurmasını engelleyerek çiftleşmelerini engelleyebilir” dedi.
Çalışma ayrıca, deniz memelisi türlerinin en az yüzde 42'sinin okyanusta yüzen atılmış plastikleri sindirdiğini veya bunlarla dolaştığı tespit etti.