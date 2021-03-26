İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere

İngiltere yapılan yeni bir araştırma, iklim değişikliği ve artan mikroplastik kirliliği nedeniyle dünyadaki deniz memelilerin yüzde 25’inin neslinin tükenmek üzere olduğunu açıkladı. Bununla brilikte, küresel olarak okyanusların yüzde 56’sında yaşayan tüm hayvanların yüzde 98’inin gürültü, buzul erimesi ve balıkçılık gibi faktörlerden en az birisi nedeniyle tehdit altında olduğu ifade edildi. Bilim insanları, deniz habitatlarının acil olarak korunması için hükümetlere ve şirketlere çağrıda bulundu.

ntv.com.tr 26.03.2021 - 15:01

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 1

İngiltere’de yer alan Exeter Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, dünyadaki deniz memelilerin iklim değişikliği ve kirlilik nedeniyle büyük bir tehdit altında olduğunu ortaya koydu.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 2

126 TÜR İNCELENDİ

Endangered Species Research adlı dergide yayımlanan çalışma kapsamında araştırmacılar, balinalar, yunuslar, foklar, deniz aslanları, deniz ayısı, dugonglar, su samuru ve kutup ayılarını içeren 126 türün durumunu araştırdı ve en az yüzde 25'inin tehdit altında olarak sınıflandırıldığı bulundu. Çalışmada özellikle, nesli tükenmek üzere olan vaquita domuz balığı ve Kuzey Atlantik sağ balinasının en yüksek tehdit altında oldukları ifade edildi. 

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 3

Bununla birilikte bilim insanları, okyanusların yüzde 56’sında yer alan tüm deniz memelisi türlerinin yüzde 98’inin belirli bir düzeyde risk altında olduğuna dikkat çekti.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 4

BUZULLERDEKİ HIZLI ERİME KUTUP AYILARININ SONUNU BİRKAÇ YIL İÇİNDE GETİREBİLİR

Araştırmacılar, canlı popülasyonlarındaki tehlikeli düşünlerin temel nedeninin iklim değişikliği, balıkçılık, kirlilik ve diğer insan faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu belirtti. Örneğin iklim değişikliği, deniz buzunda yaşayan kutup ayıları ve deniz aygırları gibi türlerin doğal habitatlarını ortadan kaldırıyor. Bu hayvanlara ev sahipliği yapan Kuzey Kutbu, küresel ortalamanın yaklaşık iki katı kadar hızlı ısınıyor ve bağlı oldukları buzun erimesine neden oluyor. 2020'de yayınlanan ayrı bir çalışma, kutup ayılarının azalan habitatları nedeniyle  birkaç yıl içinde nesillerinin tükenebileceği konusunda uyardı.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 5

EN YAYGIN ÖLÜM NEDENİ AĞLARA TAKILMA

Deniz memelilerini tehdit eden en önemli unsurlardan birini ise balık ağlarına tesadüfen takılmaları oluşturuyor. Dünya çapında en fazla sayıdaki deniz canlısı türü (101 tür) aktif av teçhizatına takıldığı için ölüyor. 

Çalışmanın yazarları, “Bazı deniz memelileri türleri (örneğin, vaquita ve Kuzey Atlantik sağ balinası Eubalaena glacialis) ve yüzgeçayaklılar (örneğin Akdeniz foku Monachus monachus), kısmen balıkçılık nedeniyle nesli tükenme noktasına geldi” açıklamasını yaptı.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 6

Denizlerdeki hayatın sona ermesine neden olan sonraki faktör ise sadece plastik ve kimyasalları değil aynı zamanda gürültüyü de içeren kirlilik oluşturuyor.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 7

Araştırmacılar, 'Antropojenik su altı gürültüsü, deniz memelilerini küresel olarak etkileyen yaygın bir kirletici olarak kabul ediliyor. Etki aralığına bağlı olarak gürültü kirliliği davranışsal tepkileri travmatize eder ve strese neden olarak hayvanların kendilerini yaralamasına neden olabilir. Aynı zamanda hayvanların birbiriyle iletişim kurmasını engelleyerek çiftleşmelerini engelleyebilir” dedi. 

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 8

CANLILARIN YÜZDE 42'Sİ MEDELERİNDEKİ PLASTİKLERLE YAŞIYOR

Çalışma ayrıca, deniz memelisi türlerinin en az yüzde 42'sinin okyanusta yüzen atılmış plastikleri sindirdiğini veya bunlarla dolaştığı tespit etti.

İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere - 9

İNSAN FAALİYETLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Çalışmanın lideri Profesör Brendan Godley, 'Koruma başarılarını sürdürmek ve risk altındaki türlerdeki düşüş eğilimini tersine çevirmek için, karşılaştıkları tehditleri ve yardımcı olabilecek koruma önlemlerini anlamamız gerekiyor.  Deniz memelilerinin korunması açısından kritik bir noktaya geldik İnsan faaliyetleri nedeniyle birçok tür yok olma noktasına geldi” değerlendirmesinde bulundu.

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