İklim değişikliği ve çevre kirliliği denizlerdeki tüm memeli türlerin yüzde 25’ini yok etmek üzere

BUZULLERDEKİ HIZLI ERİME KUTUP AYILARININ SONUNU BİRKAÇ YIL İÇİNDE GETİREBİLİR

Araştırmacılar, canlı popülasyonlarındaki tehlikeli düşünlerin temel nedeninin iklim değişikliği, balıkçılık, kirlilik ve diğer insan faaliyetlerinin bir sonucu olduğunu belirtti. Örneğin iklim değişikliği, deniz buzunda yaşayan kutup ayıları ve deniz aygırları gibi türlerin doğal habitatlarını ortadan kaldırıyor. Bu hayvanlara ev sahipliği yapan Kuzey Kutbu, küresel ortalamanın yaklaşık iki katı kadar hızlı ısınıyor ve bağlı oldukları buzun erimesine neden oluyor. 2020'de yayınlanan ayrı bir çalışma, kutup ayılarının azalan habitatları nedeniyle birkaç yıl içinde nesillerinin tükenebileceği konusunda uyardı.