İklim krizi: 2020, Avrupa'nın açık ara en sıcak yılı oldu

Raporda elde edilen bulgularda, Avrupa'nın kaydedilen en sıcak beş yılının tamamının 2014'ten bu yana gerçekleştiği vurgulanırken 2020'nin dünya çapında kayıtlara geçen en sıcak üç yıl arasında yer aldığı tespit edildi.

Raporun küresel iklim bölümünün baş editörü olan Met Office bilim insanı Dr. Robert Dunn, “Bu rapor, insan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyanın her yerini etkilediğine dair diğer tüm kanıtlara ekleniyor, ancak tüm bölgeler değişimi aynı oranda yaşamıyor” dedi.

60'tan fazla ülkeden 530'dan fazla bilim insanının yer aldığı rapor, ayrıca Kuzey Kutbu orman yangınlarından kaynaklanan CO2 emisyonlarının kayıtların başladığı 2003'ten bu yana en yüksek seviyede olduğunu kaydetti.