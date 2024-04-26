Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni

İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen World Central Kitchen yardım çalışanlarının anısına anma töreni düzenlendi. Kuruluşun kurucusu ünlü şef Jose Andres törende yaptığı konuşmada, hava saldırısında öldürülen yedi World Central Kitchen yardım görevlisinin "insanlığın en iyisini" temsil ettiğini ve "tanımadıkları ve asla karşılaşmayacakları insanları doyurmak için" her şeyi riske attıklarını söyledi.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 1

İsrail ordusu tarafından Gazze'de gıda yardımı dağıtmak için bulundukları sırada öldürülen yedi yardım çalışanı için anma töreni düzenlendi.

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Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 2

Yas tutan bir kalabalık Washington Ulusal Katedrali'nde yardım çalışanlarını onurlandırmak için bir araya geldi. Törende yardım kuruluşunun kurucusu ünlü şef Jose Andres de anma konuşması yaptı.

Andres, İsrail ordusunca işlenen cinayetler için hiçbir mazeret olmadığını söyleyerek ölümlerle ilgili soruşturma çağrısını yeniledi.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 3

Kuruluşun ihtiyaç bölgelerindeki faaliyetlerinden bahseden Andres, “İhtiyaç sahibi toplumlara yiyecek sağlarken ve iyileşme sürecinde yanlarında oluyoruz. İnsanlar bizim acımamızı istemiyor. Saygımızı istiyorlar. Saygı göstermemizin tek yolu kargaşaya onlarla birlikte göğüs germek” dedi.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 4

Etkinliğe, ABD başkan yardımcısı Kamala Harris'in eşi Douglas Emhoff ve dışişleri bakan yardımcısı Kurt Campbell ile 30'dan fazla ülkeden diplomat da katıldı.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 5

Ölen yardım çalışanlarının isimlerini yüksek sesle okuyan Andres, "Bugün yasını tuttuğumuz yedi ruh, aç insanlar doysun diye oradaydılar. Onların yaşamları bize daha iyisini yapmak, daha iyi olmak için ilham vermeli" diye konuştu.

Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha; İngiliz John Chapman, James Kirby ve James Henderson; ABD-Kanada vatandaşı Jacob Flickinger; Avustralyalı Lalzawmi “Zomi” Frankcom ve Polonya vatandaşı Damiam Sobol.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 6

HER GÖREVLİYİ TEK TEK ONURLANDIRDI

Andres anma töreninde, İngiliz vatandaşı Chapman'ın "cesur, özverili ve güçlü" olduğunu ve etrafındaki insanlara "sevildiğini ve korunduğunu" hissettirme yeteneğine sahip olduğunu söyledi.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 7

Filistinli Abutaha'nın ailesine çok yakın olan ekibin ayrılmaz bir üyesi olduğunu söyledi.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 8

ABD'li Flickinger bir sorun çözücüydü ve felaket bölgesinin kaosunda "tam olarak ihtiyacınız olan şeydi" diye devam etti.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 9

Avustralyalı Frankcom, “başkalarına yiyecek verdiğinden daha çok neşe verdi" diye konuştu.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 10

Henderson'ın Ukrayna'da ilk yardım öğrettiğini ve hevesli bir rugby oyuncusu olduğunu anlattı.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 11

Arkadaşları tarafından "Kirbs" olarak bilinen Kirby'nin ihtiyacı olan insanlara yardım etmeye kararlı olduğunu söyledi.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 12

Anres, Türkiye'de 6 Şubat'ta gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Polonya vatandaşı Sobol'un onuruna adının bir sokağa verildiğini anlattı.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 13

NE OLMUŞTU?

Yedi yardım çalışanı 1 Nisan'da, gıda dağıtım görevi için WCK'nin depolarından birinden ayrılırken, İsrail silahlı insansız hava araçlarının konvoydaki araçları parçalaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni - 14

İsrail tarafından yapılan bir soruşturmanın ardından yetkililer, saldırıya karışan askeri yetkililerin politikayı ihlal ettiğini söyledi.

İsrail ordusu iki subayı görevden aldı ve üç kişiyi de kınadı.

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