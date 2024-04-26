Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni

Ölen yardım çalışanlarının isimlerini yüksek sesle okuyan Andres, "Bugün yasını tuttuğumuz yedi ruh, aç insanlar doysun diye oradaydılar. Onların yaşamları bize daha iyisini yapmak, daha iyi olmak için ilham vermeli" diye konuştu.

Filistinli Saifeddin Issam Ayad Abutaha; İngiliz John Chapman, James Kirby ve James Henderson; ABD-Kanada vatandaşı Jacob Flickinger; Avustralyalı Lalzawmi “Zomi” Frankcom ve Polonya vatandaşı Damiam Sobol.