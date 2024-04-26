Gazze'de öldürülen yardım çalışanları için anma töreni
İsrail ordusu tarafından Gazze'de öldürülen World Central Kitchen yardım çalışanlarının anısına anma töreni düzenlendi. Kuruluşun kurucusu ünlü şef Jose Andres törende yaptığı konuşmada, hava saldırısında öldürülen yedi World Central Kitchen yardım görevlisinin "insanlığın en iyisini" temsil ettiğini ve "tanımadıkları ve asla karşılaşmayacakları insanları doyurmak için" her şeyi riske attıklarını söyledi.
İsrail ordusu tarafından Gazze'de gıda yardımı dağıtmak için bulundukları sırada öldürülen yedi yardım çalışanı için anma töreni düzenlendi.