İklim krizi: Sibirya sıcak dalgası yeni metan emisyonlarına yol açtı

ISIYI TUTMADA KARBONDİOKSİTTEN 84 KAT DAHA GÜÇLÜ

Metan gazının, 20 yıllık bir süre içinde ısıyı tutmada karbondioksitten 84 kat daha güçlü olduğu ve bugüne kadar küresel ısınmanın yaklaşık yüzde 30'una neden olduğu belirtiliyor.

Atmosferdeki konsantrasyonu şu anda sanayi öncesi seviyelerin iki buçuk katına çıktığı aktarılan metan gazının her geçen gün arttığı bildirilirken bunun çoğunun fosil yakıt kullanımı, çeltik tarlaları ve çöplüklerden geldiğinin altı çizildi.