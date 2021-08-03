İklim krizi: Sibirya sıcak dalgası yeni metan emisyonlarına yol açtı

ntv.com.tr 03.08.2021 - 14:34
Uluslararası bir araştırma grubu tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırmada, 2020 yılında Sibirya’da meydana gelen yüksek sıcak hava dalgasının, donmuş toprak adı verilen permafrosttan metan emisyonlarına yol açtığı açıklandı.
Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlanan araştırmada, 2020 yılında dünyanın en sıcak hava dalgasının vurduğu kuzey Sibirya'daki Taymyr Yarımadası ve çevresini incelemek için uydu verileri kullanıldı.
İncelenen verilerde, Sibirya’da 2020 yılında tespit edilen normalin 6 santigrat derece üzerine çıkan sıcak hava dalgasının sonrasında, büyük hidrokarbon rezervuarları olarak bilinen kaya oluşumlarından sızan fosil metan gazının tespit edildiği bildirildi.
Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanlarının çoğu, afet niteliğinde küresel ısınmaya neden olan büyük hacimlerde metan gazının hızlı bir şekilde patlaması olarak adlandırılan “metan bombası” riskinin halihazırda düşük olduğunu aktarırken, dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.
Araştırmada, iklim krizinin kötüleşmesi ve sıcaklıkların yükselmeye devam etmesi durumunda, uzun vadede büyük metan salınımı olasılığının devam ettiğini ve bu konunun daha iyi anlaşılması için araştırma yapılması gerektiğini söyledi.
Metan gazının, 20 yıllık bir süre içinde ısıyı tutmada karbondioksitten 84 kat daha güçlü olduğu ve bugüne kadar küresel ısınmanın yaklaşık yüzde 30'una neden olduğu belirtiliyor.
Atmosferdeki konsantrasyonu şu anda sanayi öncesi seviyelerin iki buçuk katına çıktığı aktarılan metan gazının her geçen gün arttığı bildirilirken bunun çoğunun fosil yakıt kullanımı, çeltik tarlaları ve çöplüklerden geldiğinin altı çizildi.
Almanya, Bonn'daki Rhenish Friedrich Wilhelm Üniversitesi'nden ve Sibirya araştırmasına liderlik eden Prof. Nikolaus Froitzheim, “Geçen yazdan itibaren metan konsantrasyonunda önemli bir artış gözlemledik. Bu, kış boyunca devam etti, bunun sebebi yerden sabit bir metan akışı olmalı” diye konuştu.
Froitzheim, “Şu anda, bu anormallikler çok büyük bir büyüklükte değil, ancak daha önce gözlemlenmemiş bir şeyler olduğunu ve fosil gazının karbon stoğunun büyük olduğunu gösteriyor” dedi.
“Metan salınımının ne kadar tehlikeli olduğunu bilmiyoruz çünkü gazın ne kadar hızlı salınabileceğini bilmiyoruz. Bu konuda daha fazla bilgi sahibi olmak çok önemli” diyen Froitzheim, “Gelecekte bir noktada, büyük küresel sıcaklık artışları büyük miktarda metan gazı salınmasına yol açarsa, bunun sonucu metan kıyamet ve metan felaket arasındaki fark olacaktır" şeklinde konuştu.
Araştırmaya dahil olan ABD'deki Columbia Üniversitesi'nden Prof. Gavin Schmidt, bu salınımın bir metan bombasını daha olası hale getirmediğini söyledi.
Schmidt, "130 bin yıl öncesine dayanan iklim kayıtlarında Kuzey Kutbu'nun geçmişte bugünden daha sıcak olduğunu bildiğimiz halde metan gazına dair büyük hiçbir kanıt yok” derken,” Sıcaklıklar geçmişteki zirveleri aşarsa, kullanabileceğimiz herhangi bir tarihsel kayıt yok, hala bu seviyelerden biraz uzaktayız” diye konuştu.