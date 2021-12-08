İmparatoriçe Josephine Bonaparte'ın iki tacı 763 bin dolara satıldı

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 16:19
Dünyanın en ünlü komutan ve imparatorlarından Napolyon Bonaparte’ın ilk eşi Josephine’ine ait olduğu belirtilen iki taç, açık artırmaya çıkarıldı.
150 yıl sonra ortaya çıkarılan taçların, geçtiğimiz gün ünlü açık artırma merkezi Sotheby's'de 576 bin Sterlin'e (763 bin dolar) alıcı bulduğu bildirildi.
Mavi vurgulu altın ve kırmızı akik oymalı taçların, bir takı setinin parçası olarak uyumlu küpeleri, kemer süsü ve tarağıyla birlikte verileceği belirtildi.
İkinci altın ve emaye taç, antik Yunan tanrıları Zeus, Dionysos, Medusa, Pan ve Gaia'nın akik ve yeşimden minyatür portrelerini içeriyor.
Taçları elinde bulunduran Londra'daki Victoria & Albert Müzesi, eserlerin "muhtemelen Napolyon'un kız kardeşi Caroline Murat'tan bir hediye olduğunu" kaydetti.
Taçlar, Napolyon'un saltanatı sırasında gelişen neoklasik tasarımın simgesi olan 19. yüzyıl parurelerinin veya mücevher setlerinin bir parçası olara dikkat çekiyor.
Sotheby'nin Londra'daki mücevher departmanını yöneten Kristian Spofforth, müzayede öncesinde yaptığı basın açıklamasında, "İmparatoriçe Josephine sadece bir antika koleksiyoncusu olmaktan çok daha fazlasıydı" dedi.
Spofforth, "İmparatoriçe Josephine, Bu minyatürleri ve gravürleri elbisesine ilk dahil eden, onları inci ve pırlantalarla yan yana giyerek, Paris'i ve dünyayı saran, neoklasik formlara dayanan yepyeni bir moda yarattı" diye konuştu.
Sotheby's bir basın açıklamasında, sadece altı yıllık bir süre içinde, İmparatoriçe'nin "mücevher ve giysilere, belirlenen ödeneği fazlasıyla aşan şekilde 25 milyon frank harcadığını" söyledi.