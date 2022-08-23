İmparatorun kalbi ülkesinde

Brezilya’nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro’nun kalbinin bulunduğu altın vazo, ülkenin bağımsızlığının 200. yılı kapsamında Portekiz’den Brezilya’ya götürüldü. İmparator’un kalbi, Başkent Brasilia'da askeri törenle karşılandı.

Haberler - NTV Haber 23.08.2022 - 13:50 | Son Güncelleme : 23.08.2022 - 13:54

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’nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro’nun kalbi yüzyıllar sonra ülkesine götürüldü.

Kalbi taşıyan altın vazoya başkent Brasilia'ya kadar askeri uçak eşlik etti, devlet töreniyle karşılandı.

İmparatorun kalbi ülkesinde - 2

Brezilya’nın bağımsızlığının 200. Yılı kapsamında Portekiz’den götürülen altın vazo, Rio de Janeiro'da 8 Eylül’e kadar sergilenecek, ardından Portekiz’e geri götürülecek.

İmparatorun kalbi ülkesinde - 3

1. Pedro, 1822 yılında  portekiz parlamentosundan bağımsızlığını ilan ederek brezilya'nın ilk imparatoru olmuştu.

İmparatorun kalbi ülkesinde - 4

Birkaç yıl sonra kızının Portekiz tahtına geçmesine yardım etmek için Portekiz’e geri döndü ve burada 35 yaşındayken tüberkülozdan hayatını kaybetti.

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Dom Pedro, vasiyetinde, ölümünün ardından kalbinin vücundan çıkarılıp mumyalanarak Porto’da saklanmasını istedi. İsteği yerine getirildi, mumyalanan kalp "Our Lady of Lapa" kilisesinde saklandı.

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Vücudu ise 1972’de, Brezilya'nın bağımsızlığının 150. yıldönümünde ülkesine götürüldü. Ve São Paulo’ya gömüldü.

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İmparator’un mumyalanan kalbi, altın vazoda çürümeyi önleyen Formaldehit’in içinde tutuluyor.

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