İmparatorun kalbi ülkesinde

Haberler - NTV Haber 23.08.2022 - 13:50 | Son Güncelleme : 23.08.2022 - 13:54
Brezilya’nın ilk imparatoru 1. Dom Pedro’nun kalbi yüzyıllar sonra ülkesine götürüldü.
Kalbi taşıyan altın vazoya başkent Brasilia'ya kadar askeri uçak eşlik etti, devlet töreniyle karşılandı.
Brezilya’nın bağımsızlığının 200. Yılı kapsamında Portekiz’den götürülen altın vazo, Rio de Janeiro'da 8 Eylül’e kadar sergilenecek, ardından Portekiz’e geri götürülecek.
1. Pedro, 1822 yılında portekiz parlamentosundan bağımsızlığını ilan ederek brezilya'nın ilk imparatoru olmuştu.
Birkaç yıl sonra kızının Portekiz tahtına geçmesine yardım etmek için Portekiz’e geri döndü ve burada 35 yaşındayken tüberkülozdan hayatını kaybetti.
Dom Pedro, vasiyetinde, ölümünün ardından kalbinin vücundan çıkarılıp mumyalanarak Porto’da saklanmasını istedi. İsteği yerine getirildi, mumyalanan kalp "Our Lady of Lapa" kilisesinde saklandı.
Vücudu ise 1972’de, Brezilya'nın bağımsızlığının 150. yıldönümünde ülkesine götürüldü. Ve São Paulo’ya gömüldü.
İmparator’un mumyalanan kalbi, altın vazoda çürümeyi önleyen Formaldehit’in içinde tutuluyor.