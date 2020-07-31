İngiltere normalleşmede frene bastı: 4 milyon kişi tecrit altında

CAN KAYBI 46 BİNİ AŞTI

İngiltere ve İskoçya İspanya’dan sonra Lüksemburg’tan gelenlere de 14 gün karantina uygulama kararı aldı.

İngiltere'de şu ana kadar 303 bin 181 vaka görülürken, can kaybı 46 bini aştı.