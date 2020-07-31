İngiltere normalleşmede frene bastı: 4 milyon kişi tecrit altında
İngiltere corona virüs vakalarındaki artış nedeniyle frene bastı. İngiltere'nin kuzeyinde 4 milyon kişi yeniden tecrit altına alındı. Başbakan Boris Johnson, normalleşme sürecinin askıya alındığını duyurdu.
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NTV Haber 31.07.2020 - 18:44
Dünya genelinde corona virüs salgını devam ederken, İngiltere’nin kuzeyinde 4 milyon insan tekrar tecrit altına alındı.
Birleşik Krallık’ta 30 ayrı bölgede artan vaka sayıları endişe yarattı. İkinci dalga korkusu İngiltere’nin kuzeyinde lokal karantinayı geri getirdi.
Manchester, Lancashire ve West Yorkshire bölgesinin bir bölümünde sert tecrit kuralları geri döndü. Aynı hane halkından olmayanların kapalı alanda buluşması tekrar yasaklandı.
JOHNSON: AVRUPA'DA İKİNCİ DALGA BELİRMEYE BAŞLADI
Başbakan Boris Johnson, 30 noktada yaşanan artışlar nedeniyle uyardı. Avrupa’da ikinci dalganın belirmeye başladığını söyleyen Johnson, Leicester’da vaka sayılarında azalma olsa da ikinci dalga konusunda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
CAN KAYBI 46 BİNİ AŞTI
İngiltere ve İskoçya İspanya’dan sonra Lüksemburg’tan gelenlere de 14 gün karantina uygulama kararı aldı.
İngiltere'de şu ana kadar 303 bin 181 vaka görülürken, can kaybı 46 bini aştı.
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