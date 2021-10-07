İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak

İngiltere’nin önde gelen diyabet hastalarına yardım kuruluşlarından Diabetes UK tarafından yapılan araştırmada, 2030 yılında kadar ülkede her on yetişken birinin diyabet hastası olacağı ortaya çıktı. Son 15 yılda obezite oranının da artmasıyla diyabete yakalananların ikiye katlandığını söyleyen kuruluş, gelecek 10 yılda 5.5 milyonun bu hastalığı taşımasını beklediklerini aktardı.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 06:31

İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak - 1

hastalarıyla dayanışma kuruluşlarından Diabetes UK, diyabet hastalarının geleceği ve sağlık sistemine olan etkisi üzerine bir rapor hazırladı. Raporda 2030 yılına kadar her on kişiden birinin diyabet hastası olmasının beklendiği ve 5.5 milyon kişinin hasta olmasının ulusal sağlık sistemine sürdürülemez bir yük bindireceği belirtildi.

İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak - 2

SAĞLIK SİSTEMİ ÇÖKME TEHLİKESİ ALTINDA

hastalarının tedavi ve bakım hizmetlerine yılda 14 milyar pound (yaklaşık 169 milyar TL) harcayan İngiltere ulusal sağlık sisteminin yeni hastaların eklenmesiyle iflas etme riski taşıdığı aktarıldı.

İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak - 3

HASTALARIN ÇOĞU TİP 2 DİYABET HASTASI

4.1 milyon vatandaşın diyabet tanısı konduğu, 850 bininin de bu hastalığı taşıdığından şüphelenildiği İngiltere’de, bu hastalardan yüzde 90'ının obezite ve sağlıksız yaşamla ilişkilendirilen tip 2 diyabet hastası olduğu görüldü.

İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak - 4

HER ÜÇ YETİŞKİNDEN BİRİNİN YAKALANMA İHTİMALİ VAR

Diabetes UK başkanı Chris Askew, ülkenin halk sağlığı krizinin eşiğinde olduğunu belirtirken, üç yetişkinden birinin, yaklaşık 17 milyon insanın, 2030’a kadar tip 2 diyabet hastalığına yakalanma riskinin yükseldiğini belirtti.

İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak - 5

Yetkilileri diyabetle mücadele etmeye çağıran kuruluş, daha fazla insanın devlet tarafından düzenlenen diyabet önleme programına katılması gerektiğini söyledi. 

İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak - 6
Programın, insanların sağlıklı bir kiloya ulaşmalarını, daha iyi beslenmeyi öğrenmelerini ve düzenli egzersizi günlük hayatlarının parçası haline getirmelerini kolaylaştıracağını da ekledi.
İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak - 7

Son NHS verilerine göre, diyabet her hafta 185 uzuv kaybına, 770’ten fazla felç vakasına, 590 kalp krizine, 2 bin 300 kalp yetmezliğine neden oluyor.

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