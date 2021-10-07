İngiltere’de 2030’a kadar diyabet hastalarının sayısı 5.5 milyona ulaşacak

Diyabet hastalarıyla dayanışma kuruluşlarından Diabetes UK, diyabet hastalarının geleceği ve sağlık sistemine olan etkisi üzerine bir rapor hazırladı. Raporda 2030 yılına kadar her on kişiden birinin diyabet hastası olmasının beklendiği ve 5.5 milyon kişinin hasta olmasının ulusal sağlık sistemine sürdürülemez bir yük bindireceği belirtildi.