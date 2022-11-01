İngiltere’nin Cannock Chase adlı kırsal bölgesinde yaşayan köylüler, 42 yıl sonra "kara gözlü bir çocuğu" yeniden gördüklerini iddia ettiler.
Hayalet uzmanı olduğunu öne süren Lee Brickley, kız çocuğunun geri döndüğü raporlarının ardından Cannock Chase’ye çağrıldı. Aynı zamanda yazar olan Lee, 2014 yılından beri olayı araştırdığını, kendisinin hayalet kızı gördüğünü ve çeşiti tanıkları dinlediğini söyledi.
Brickley, "Eşim ile birlikte ormana girdiğimizde ve yol artık görünmez olduğunda, küçük bir kızın kıkırdama sesini duymaya başladık. Bizi hayrete düşüren bir şekilde, bir metreden daha uzun olmayan bir çocuk, sanki birden bire önümüzde patikadan yukarı çıktı.
Gözlerinin renginin olmadığını fark ettikten sonra korktuk. Başı, asılmış olsaydı görüneceği şekilde yana yatıyordu. Yoğun ağaçların arsına kaçmadan önce yaklaşık beş dakika bize baktı. Eşim onu takip etmek istedi ama ben çok korkmuştum” diye konuştu.
Lee, bir hayaletle karşılaştığını iddia ettikten sonra başka bir görgü tanığı ile konuştuğunu aktardı. Tanığın Lee’ye şunları söylediği iddia edildi:
“Yaklaşık iki ay önce kızım ve ben Birches Vadisi'nde yürüyorduk ki küçük bir çocuğun çığlıklarını duyduk. Erkek mi kız mı olduğunu anlayamadım, ama kesinlikle sıkıntı içindeydi ve sesi bize çok yakındı.
Bu yüzden yardım etmek için anında sese doğru koşmaya başladık.Çocuğu hiçbir yerde bulamadık ve nefes almak için durduk, o zaman arkamı döndüğümde 10 yaşından büyük olmayan bir kızın elleri gözlerinin üzerinde durduğunu gördüm."İyi olup olmadığını sordum ve gözlerini açtı. O zaman çocuğun gözlerinin tamamen siyah olduklarını fark ettim. Geri sıçradım ve kızımı kontrol ettim. Tekrar baktığımda çocuk gitmişti.”
Diğer taraftan Lee, son iki yılda "ürpertici çocuk hayalet" ile dokuz karşılaşma olduğunu bildirdi. Ancak yerel halkın, "kara gözlü çocuk" ile ilgili vakaları 1980'lere kadar uzanıyor.
Kara gözlü çocuklar, genelde ABD'de ve İngiltere'de efsanelere konu oluyor. Otostop yaparken veya dilenirken görülen veya konutların kapılarında karşılaşıldığı bildirilen 6 ile 16 yaş arasındaki, soluk tenli ve siyah gözlü çocuklara benzeyen paranormal canlıların hiçbir bilimsel dayanağı bulunmuyor.