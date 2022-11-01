Bu yüzden yardım etmek için anında sese doğru koşmaya başladık.Çocuğu hiçbir yerde bulamadık ve nefes almak için durduk, o zaman arkamı döndüğümde 10 yaşından büyük olmayan bir kızın elleri gözlerinin üzerinde durduğunu gördüm."İyi olup olmadığını sordum ve gözlerini açtı. O zaman çocuğun gözlerinin tamamen siyah olduklarını fark ettim. Geri sıçradım ve kızımı kontrol ettim. Tekrar baktığımda çocuk gitmişti.”