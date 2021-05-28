İngiltere’de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı

DHA 28.05.2021 - 15:28
İngiltere’nin Gloucester kentinde, 1968 yılında seri katil Fred West tarafından öldürüldüğüne inanılan Mary Bastholm adlı genç kızın cesedine ait kanıtlar, West hakkında bir belgesel hazırlayan haber ekibi tarafından 53 yıl sonra genç kızın çalıştığı restoranın bodrum katında bulundu. Polis, hafta başında restoranın zemininde adli tıp ekibiyle birlikte kazı çalışması başlattı.
İngiltere'de Gloucester polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Hiçbir insan kalıntısı veya eşya bulunmadı. TV prodüksiyon şirketi tarafından fotoğraflanan mavi malzeme tanımlanmadı, ancak gömülü olan bir boruya bağlı olabileceğini tespit ettik” ifadeleri yer aldı.
Bodrum katında 6 noktaya odaklanıldığı, her bir alanın adli birim tarafından dikkatle incelendiği ve kazılan her şeyin sahada analiz edilip, tüm faaliyetlerin titizlikle kayda alınıp fotoğraflandığı bildirildi.
Emniyet Müdür Yardımcısı Craig Holden konuyla ilgili olarak, soruşturma üzerinde çalışan herkesin Mary’nin bulunamaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını ve düşüncelerinin Mary’nin ailesiyle birlikte olduğunu belirtti.
Holden, “Mary’nin restoranın bodrum katına gömülmediğinden eminim ve bu yerin ihtimaller dışında kalmasının, ailesine küçük de olsa biraz rahatlık getireceğini umuyorum” ifadelerini kullandı.
Gloucester’daki restoranda garson olarak çalışan ve aynı zamanda öğrenci olan Mary Bastholm, 6 Ocak 1968’te otobüs beklerken kaybolmuş ve bugüne kadar genç kıza dair herhangi bir iz bulunamamıştı.
Polis, genç kızın, seri katil Fred ile eşi Rose West’in kurbanı olduğunu düşünmüş fakat kızın cesedi bulunamamıştı. Polis, 1994 yılında Fred ve eşi Rose West’in 12 kişiyi öldürdüklerini kanıtlamış ve çifti, toplamda 20'ye yakın kadının ölümünden sorumlu tutmuştu.