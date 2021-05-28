İngiltere’de 53 yıl sonra gündeme gelen cinayetin kazısından sonuç çıkmadı

İngiltere'de Gloucester polisinden yapılan yazılı açıklamada, “Hiçbir insan kalıntısı veya eşya bulunmadı. TV prodüksiyon şirketi tarafından fotoğraflanan mavi malzeme tanımlanmadı, ancak gömülü olan bir boruya bağlı olabileceğini tespit ettik” ifadeleri yer aldı.

Bodrum katında 6 noktaya odaklanıldığı, her bir alanın adli birim tarafından dikkatle incelendiği ve kazılan her şeyin sahada analiz edilip, tüm faaliyetlerin titizlikle kayda alınıp fotoğraflandığı bildirildi.