Boris Johnson'ın yerine kim geçecek? Başbakanlık yarışında öne çıkan isimler

Haberler - NTV 07.07.2022 - 16:02 | Son Güncelleme : 07.07.2022 - 16:17
46 yaşındaki Dışişleri Bakanı Truss, açık sözlülüğü ve siyasetteki savaşçı tarzı ile Muhafazakar Parti üyeleri arasında hayli popüler. Sosyal medya hesaplarından yayımladığı özel fotoğraflarıyla kimi zaman eleştirilen, hatta Uluslararası Ticaret Bakanlığını "Instagram Bakanlığına" çevirmekle suçlanan Liz Truss, bu eleştirilere kulak asmıyor. Verdiği pozlar Margaret Thatcher'a benzetiliyor.
Liz Truss'ün politikaları da Thatcher'ı andırıyor. Truss, düşük vergi, bürokrasinin azaltılması, kamu sektörünün küçültülmesi ve işçi haklarının azaltılmasını savunuyor, tam anlamıyla serbest piyasa ideolojisine dönüşü ve asgari devlet müdahalesini istiyor.
Savunma Bakanı Wallece, Ukrayna Savaşı'ndaki tutumu ve Afganistan'dan tahliyelerdeki başarısı sayesinde muhafazakar basının gözdesi. Eski bir ordu subayı ve Johnson'ın yakın müttefiki olan 52 yaşındaki Wallece, her ne kadar güvenilir bir portre çizse de parti içerisinde beklediği desteği göremiyor.
Eski Savunma Bakanı Mordaunt'ın adı son 10 gündür Muhafazakar Parti kulislerinde daha sık geçmeye başladı. Mevcut Savunma Bakanı Ben Wallace'ın hemen arkasında ikinci favori seçenek olarak gösteriyor. Güçlü bir Brexit taraftarı ve 2016'daki "Ayrıl" kampanyasının kilit figürü olan Penny Mordaunt, Muhafazakar Parti'nin savaşan gruplarından destek alabilecek potansiyel bir birlik adayı olarak görülüyor.
Çoğu siyasi gözlemciye göre yılın başında ibre Hunt'tan yanaydı. "Güvenli seçenek" olarak anılan 55 yaşındaki eski Sağlık ve Dışişleri Bakanı 2019'daki liderlik yarışında Johnson'a yenilmişti. Ama son aylarda ismi "muhtemel Başbakan" listesinde geri sıralara düştü. Brexit karşıtlığıyla bilinen Hunt'ın tarzı daha ölçülü. Hunt, merkez sağ geleneksel muhafazakarlara hitap ediyor.
ilk Hindu Maliye Bakanı, yakın zamana kadar anketlerin gözdesiydi. Ancak umutları, kişisel servetini vergilendirmeden uzak tutma çabası ve benzer ailevi sorunlar nedeniyle sekteye uğradı. 42 yaşındaki Sunak, sosyal medyada yüksek bir profile sahip ve pandemi sırasında ekonomiye aktardığı destek nedeniyle İngiliz kamuoyundan alkış aldı. Başbakanlık için yarışmaya en hazır aday olarak görülse de bagajında etnik ve "etik" sorunları olan bir isim.
Eski Maliye ve Sağlık Bakanı Sajid Javid de başbakanlık yarışında adı geçen isİmlerden biri. Pakistanlı göçmen bir otobüs şöförünün oğlu olan Javid, bugün, ülkenin en varlıklı bankacıların biri. 52 yaşındaki Sajid Javid de Rishi Sunak gibi "kişisel serveti" ve vergi işleriyle ilgili sorular yaşıyor.
Bu isimlerin dışında, yarışa katılma ihtimali olan iki Muhafazakar Partili daha var; eski bir subay ve dış politika uzmanı Tom Tugendhat ile eski Eğitim Bakanı, Iraklı bir mültecinin oğlu olan Nedim Zahavi.
Her ne kadar bu isimler bazı basın yayın organların da listenin üst sıralarında gösterilse de Başbakanlık yarışında iki kadının yani Liz Truss ile Penny Mordaunt'un adı giderek daha öne çıkıyor.