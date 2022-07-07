Boris Johnson'ın yerine kim geçecek? Başbakanlık yarışında öne çıkan isimler

DİĞER ADAYLAR

Bu isimlerin dışında, yarışa katılma ihtimali olan iki Muhafazakar Partili daha var; eski bir subay ve dış politika uzmanı Tom Tugendhat ile eski Eğitim Bakanı, Iraklı bir mültecinin oğlu olan Nedim Zahavi.

Her ne kadar bu isimler bazı basın yayın organların da listenin üst sıralarında gösterilse de Başbakanlık yarışında iki kadının yani Liz Truss ile Penny Mordaunt'un adı giderek daha öne çıkıyor.