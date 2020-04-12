İngiltere'de corona virüs ekonomiyi vurdu: 1,5 milyon kişinin yiyeceğe erişimi yok

ntv.com.tr - Reuters - DHA 12.04.2020 - 16:57 | Son Güncelleme : 12.04.2020 - 17:07
The Guardian’ın haberine göre, İngiltere’de milyonlarca kişi karantina günlerinden beri yiyeceğe ulaşamıyor.
İngiltere’den yeni tip corona virüs (COVID-19) nedeniyle uygulanan karantinadan bu yana 3 hafta geçti. Ancak, İngiliz Gıda Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yaklaşık bir buçuk milyon kişi yeterli parası olmadığı ya da yiyeceğe ulaşamadığı için gün boyunca yemek yiyemiyor.
Açıklamada, salgın nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin tüm gelirlerini kaybettiği bildirilirken, 300 binden fazla insanın da devlet yardımına hak kazanamayacağına inandığı öne sürüldü.
Vakfın bulguları, bu hafta İngiltere, İskoçya ve Galler'de yapılan bir YouGov anketine dayanıyor.
Vakfın yönetici Anna Taylor, corona virüs krizinin fon olmadan marketlere ve yerel yönetimlere bırakılamayacak kadar büyük olduğunu söyledi.