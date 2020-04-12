İngiltere'de corona virüs ekonomiyi vurdu: 1,5 milyon kişinin yiyeceğe erişimi yok

İngiltere’den yeni tip corona virüs (COVID-19) nedeniyle uygulanan karantinadan bu yana 3 hafta geçti. Ancak, İngiliz Gıda Vakfı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkedeki yaklaşık bir buçuk milyon kişi yeterli parası olmadığı ya da yiyeceğe ulaşamadığı için gün boyunca yemek yiyemiyor.