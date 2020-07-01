İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi

ABD’de siyahi George Floyd’un beyaz bir polis tarafından öldürülmesi tüm dünyada ırkçıloık ve polis şiddeti karşıtı gösterileri tetiklerken, emperyalist ülkelerin tarihiyle yüzleşmesine de neden oluyor. Son olarak, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth tarafından verilen ülkeye çeşitli alanlarda hizmet etmiş kişileri onurlandırmak için verilen şövalyelik ünvanı bir anda tüm dünyanın gündemine oturdu. Ünvanın tasarımında, beyaz bir melek, siyah bir şeytanın boyunu ezerek öldürerek tasvir ediliyor ve söz konusu çizim George Floyd’un ölümüne şaşırtıcı bir şekilde benziyor.

ntv.com.tr 01.07.2020 - 16:29 | Son Güncelleme : 01.07.2020 - 18:10

İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi - 1

ÜLKELER IRKÇI TARİHİYLE YÜZLEŞİYOR

46 yaşındaki siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, Derek Chauvin adlı beyaz bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi. 

Ardından düzenlenen protesto gösterileri tüm dünyaya sıçradı. Öte yandan, söz konusu olay ırkçılık ve polis şiddeti hakıında bir farkındalık yaratarak, sömürgeci bir geçmişe sahip olan üülkelerin kendileriyle yüzleşmesine neden oldu. Bu kapsamda, İngiltere, ABD, Hollanda, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde birçok köle tacirinin heykeli yıkıldı, sokak adları değiştirildi.

İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi - 2

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜYLE ŞAŞIRTICI BENZERLİK

Son olarak, İngiltere’de verilen şövalyelik madalyasında yer alan tasvirin George Floyd’un ölümüne şaşırtıcı derecede benzerliğiyle  tartışmaların odak noktası oldu.

İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi - 3

BEYAZ BİR MELEK SİYAH ŞEYTANI BOYNUNU EZEREK ALT EDİYOR

Kraliçe’nin, üstün başarı gösteren diplomat ve elçilere  verdiği, kraliyet en yüksek ünvanlardan biri olan Aziz Michael ve Aziz George'un En Seçkin Koruyucusu adlı ünvanın madalyonunda, beyaz bir meleğin siyah bir şeytanı boynunu ezerek alt etmesini tasvir ediliyor. 

İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi - 4

16 BİNİ AŞKIN İMZA TOPLANTI

Resmin Goerge Floyd’un ölümünü andırdığını fark eden sosyal medya kullanıcıları internette bir imza kampanyası başlattı. Kampanyada bu nişana sahip olanlardan birkaçı da dahil olmak üzere 16 bini aşkın imza toplandı.

İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi - 5

2011'DE YENİDEN TASARLANDI

Ancak, Kabine Ofisi, resmin dokuz yıl önce yeniden tasarlandığını ve şu anda madalyada açık tenli açık tenli bir şeytanın bulunduğu belirterek, imza kampanyasının anlamsız olduğunu öne sürdü.

İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi - 6
Madalyanın yeniden tasarlanması çağrısı ilk olarak ünvanı 2009 elde eden Jamaika Valisi Sir Patrik Allen tarafından yapıldı. Madalyanın eski tasarımına sahip olan Allen, resmin oldukça ırkçı olduğunu ve siyahi insanları küçük düşüdüğünü olduğunu belirterek imza kampanyasına ilham verdi. Allen, madalyayı takmayı reddettiğini de sözlerine ekledi.
İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi - 7

IRKÇI VE SALDIRGAN OLDUĞU GERÇEĞİNİ DEĞİŞTİRMİYOR

Allen’i aynı madalyayı geçen yıl alan Sir Michael Palin izledi. Palin, Telegraph’a verdiği demeçte, “Benim madalyadaki şeytanın rengi daha açık. Ancak yine de bu durum tasvirin ırkçı ve saldırgan bir temsile sahip olduğunu değiştirmiyor” ifadelerini kullandı.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER