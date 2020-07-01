İngiltere'de Kraliçe'nin nişanına ırkçılık tepkisi

ÜLKELER IRKÇI TARİHİYLE YÜZLEŞİYOR

46 yaşındaki siyahi George Floyd'un 25 Mayıs'ta dolandırıcılık şüphesiyle Minneapolis’te polisler tarafından gözaltına alınırken, Derek Chauvin adlı beyaz bir polisin uzun süre ensesine diziyle basması sonucu hayatını kaybetmesi, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti ve ırkçılık tartışmalarını tekrar alevlendirdi.

Ardından düzenlenen protesto gösterileri tüm dünyaya sıçradı. Öte yandan, söz konusu olay ırkçılık ve polis şiddeti hakıında bir farkındalık yaratarak, sömürgeci bir geçmişe sahip olan üülkelerin kendileriyle yüzleşmesine neden oldu. Bu kapsamda, İngiltere, ABD, Hollanda, Fransa ve Belçika gibi ülkelerde birçok köle tacirinin heykeli yıkıldı, sokak adları değiştirildi.