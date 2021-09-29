İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga

İngiltere’de yaşanan akar yakıt krizi devam ediyor. Başkent Londra’da sabah saatlerinden itibaren kent genelindeki benzin istasyonlarının dışında uzun kuyruklar oluştuğu ve bazı bölgelerde yakıt bulunmadığına dair uyarı levhalarının bulundu görüldü. Bununla birlikte, akaryakıt fiyatlarının son sekiz yılın zirvesine çıktığı ülkede, benzin kuyruklarında zaman zaman tansiyon yükseliyor. Bir benzin istasyonunda yaşanan tartışmada bir sürücü başka bir şoföre bıçak çekti.

ntv.com.tr - Reuters - NTV Haber 29.09.2021 - 12:18 | Son Güncelleme : 29.09.2021 - 12:22

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 1

İngiltere'nin Avrupa Birliğinden (AB) ayrılmasıyla AB vatandaşı TIR ve kamyon şöförü sürücülerinin sayısının azalması, ülkedeki akaryakıt tedarikinde  büyük problemlere yol açtı.Şöför eksikliğinin tedarik zincirini bozması İngiltere'de son bir haftadır uzun yıllardır görülmemiş benzin kuyruklarının oluşmasına neden oldu.

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 2

KUYRUKLAR BU SABAH DA DEVAM ETTİ

Hükümetin aldığı tedbirlere rağmen, ülkede uzun benzin kuyrukları bu sabah da devam etti. Yerel saatle 06:00’dan itibaren başkent Londra’da genelindeki istasyonlarda sürücüler saatlerce kuyrukta bekledi. Bazı istasyonlarda tedarik sıkıntısı akar yakıt stoklarının tükenmesine neden oldu, yakıt pompalarının üzerine "kullanım dışı" etiketleri yerleştirildi.

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 3

Bununla birlikte, kuyruklarda zaman zaman tansiyon yükseliyor. Londra'da bir sürücü sırada öne geçmeye çalıştığı gerekçesiyle başka bir şoföre bıçak çekti. Hızını alamayan adam arabayı da tekmeledi.

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 4

SÜRÜCÜLER ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Olayın video görüntülerinde ise, sağ elinde bir bıçak ve diğerinde plastik benzin bidonu tutan bir adamın diğer arabanın şoförüne bağırdığı yer alıyor. Çatışma tırmanırken, bıçaklı kişinin öne doğru yalpalayarak arabanın ön kısmına yapıştığı bidonu kaportaya fırlattığı görülüyor. Daha sonra bıçaklı kişinin otomobilin kapısını tekmelediği ve araba geri geri gitmeye çalışırken yan aynaya zarar verdiği izleniyor.
İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 5

BIÇAKLI KİŞİ KAÇTI

Metropolitan polisi tarafından yapılan açıklamada, "Polis, Welling, Bellegrove Road'daki bir benzin garajının dışında iki sürücünün karıştığı bir olayın ihbarı üzerine saat 14.37'de çağrıldı. Soruşturma devam ediyor” denildi. Polis, ayrıca olayın ardından bıçaklı kişinin kaçtığını ve kimliğinin henüz tespit edilemediği bildirildi.

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 6

AKAR YAKIT FİYATLARI SON SEKİZ YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Öte yandan, İngiltere'deki benzin ve dizel maliyetleri, sakinlik çağrılarına rağmen panik satın almanın devam etmesiyle sekiz yılın en yüksek seviyesine yükseldi. 

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 7

Ulaştırma Bakanı, Grant Shapps, akaryakıt krizine en çok corona virüs nedeniyle kamyon ruhsatı incelemelerinin durdurulmasının yol açtığını söyledi. 

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 8

Krizin başlamasından bu yana ilk kez konuşan Başbakan Boris Johnson ise akaryakıt istasyonlarındaki durumun iyileştiğini  ve ordunun hafta sonuna kadar yakıt dağıtımına başlayacağını açıkladı. 

İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 9
Ülke genelindeki yakıt istasyonlarının şu anda  yüzde 16'sına  tamamen yakıt sağlandığı belirtidi.
İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 10
İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 11
İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 12
İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 13
İngiltere'de petrol krizi devam ediyor: Sürücüler arasında bıçaklı kavga - 14

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