İngiltere'de polise öfke dinmiyor

İngiltere'nin başkenti Londra'da bir polis memuru tarafından kaçırıp öldürülen Sarah Everard'ı anma törenine müdahale, polise yeni yetkiler veren tasarı ve kadına karşı şiddet protesto edildi.

NTV - AFP - Reuters 16.03.2021 - 06:52

İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 1
Sarah Everard'ın bir polis memuru tarafından kaçırıp öldürülmesiyle başlayan tepki, polisin göstericilere sert müdahalesiyle çığ gibi büyüdü.
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 2
Başkent Londra'da pandemi önlemlerine rağmen çoğunluğu kadın yüzlerce kişi yine gösteri düzenledi.
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 3

Göstericiler, "Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa Tasarısı"nın görüşülmesi sırasında Parlamento Meydanı'nda toplandı.

Göstericiler, "Kadına şiddete son verin", "Bir polis memuru onu öldürdü, diğerleri yasını tutanlara müdahale etti", "Yasayı geri çekin" yazılı pankartlar taşıdı.

İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 4
Protestocular önce Westminster Köprüsü'nü, ardından da Londra Polis Teşkilatı önündeki yolu trafiğe kapattı.
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 5
Göstericilerin dağılmaması üzerine müdahale eden polis yine bir çok protestocuyu gözaltına aldı.
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 6
33 yaşındaki Sarah Everard akşam evine dönerken kaybolmuş, bir hafta sonra Londra'nın güneysbatısındaki ormanlık alanda cansız bedeni bulunmuştu.

Kaçırma ve öldürme olayıyla ilgili polis memuru Wayne Couzens, 13 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 7

Everard'ı anmak için düzenlenen Londra'daki törene, polisin sert müdahelesi de protestoların bir diğer sebebi.

Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.

Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.

İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 8
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 9
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 10
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 11
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 12
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 13
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 14
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 15
İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 16
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İngiltere'de polise öfke dinmiyor - 18

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