İngiltere'de polise öfke dinmiyor

Everard'ı anmak için düzenlenen Londra'daki törene, polisin sert müdahelesi de protestoların bir diğer sebebi.

Polis, Suç, Ceza ve Mahkemeler Yasa tasarının yasalaşması durumunda polis, protestolar için başlama ve bitiş saatleri belirleyebilecek.



Resmi araçların yolunun kesilmesine müsaade edilmeyeceği için parlamento yakınlarındaki gösterilere de sınırlama getirilebilecek.