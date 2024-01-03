İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi

Arkeologlar özellikle mezarlarda bulunan, Bordeaux'dan gelen camlarla ve Kuzey Afrika'dan gelmiş olabilecek çanak çömlek parçalarıyla ilgileniyor.

Bu bulgular mezarlığa gömülen kişilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduğunu ve mezarlığın önemli olduğunu gösteriyor.

Dr. Seaman, "Mezarlık bir dizi hendekle çevrelenmiş durumda ve bu da burada başka bir şeylerin daha döndüğüne işaret ediyor olabilir. Kazı yaptıkça bir kiliseye, hatta bir manastır alanına dair kanıtlar bulmamız mümkün." ifadelerini kullandı.

İskeletler yaklaşık bin 500 yıllık olmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi durumda.