İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi
İngiltere'de yüksek statülü insanlara ait olduğu belirlenen 70 mezarın bulunduğu bir Orta Çağ mezarlığı keşfedildi. Mezarlığın 6. veya 7. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor. Mezarlık alışılmadık gömme alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Şu ana kadar açılan 18 mezardan dördünde iskeletler çömelmiş halde bulundu.
Arkeologlar Galler'in başkenti Cardiff yakınlarındaki bir Orta Çağ mezarlığını ortaya çıkardıktan sonra cevaplardan çok sorularla baş başa kaldı.
Araştırmacılar son iki yıldır ana kayada bulunan 70 mezarı yavaş yavaş kazıyordu.
Şu ana kadar Fonmon Kalesi arazisinde açılan 18 mezar tuhaf gömülmüş iskeletleri ortaya çıkardı.
Bazı iskeletlerin yana dönük bir şekilde gömülmüş olduğu, bazılarının ise dizleri bükülmüş ve çömelmiş halde bulunduğu görülüyor.