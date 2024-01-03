İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi

İngiltere'de yüksek statülü insanlara ait olduğu belirlenen 70 mezarın bulunduğu bir Orta Çağ mezarlığı keşfedildi. Mezarlığın 6. veya 7. yüzyıldan kaldığı tahmin ediliyor. Mezarlık alışılmadık gömme alışkanlıklarını ortaya çıkardı. Şu ana kadar açılan 18 mezardan dördünde iskeletler çömelmiş halde bulundu.

İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi - 1

Arkeologlar Galler'in başkenti Cardiff yakınlarındaki bir Orta Çağ mezarlığını ortaya çıkardıktan sonra cevaplardan çok sorularla baş başa kaldı.

Araştırmacılar son iki yıldır ana kayada bulunan 70 mezarı yavaş yavaş kazıyordu.

Şu ana kadar Fonmon Kalesi arazisinde açılan 18 mezar tuhaf gömülmüş iskeletleri ortaya çıkardı.

Bazı iskeletlerin yana dönük bir şekilde gömülmüş olduğu, bazılarının ise dizleri bükülmüş ve çömelmiş halde bulunduğu görülüyor.

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İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi - 2

Kazıyı yöneten Cardiff Üniversitesi'nden Arkeolog Dr. Andy Seaman ekibi ile gerçekleştirdikleri kazı çalışmalarından bahsederken "alanın yüzeyini eşelediklerini" söyledi.

Fonmon Kalesi 1180 yılında inşa edilmiş olsa da mezarlığın tarihinin altıncı veya yedinci yüzyıla kadar dayandığına inanılıyor.

Uzmanlara göre bu döneme ait büyük bir mezar alanı bulmak zaten olağanüstü bir keşif ancak cesetlere uygulanan muamele keşfi daha da gizemli kılıyor.

İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi - 3

Dr. Seaman, daha önce bu döneme ait çömelmiş mezarların bulunduğunu ancak çok az sayıda olduklarını söyledi.

Çömelmiş mezarlardan biri, mezarlığı çevreleyen hendeğe yerleştirilmiş ve üzerine "büyük miktarda taş" yığılmış halde bulundu.

Bilim insanlarına göre bunun tam olarak neyi simgelediğini belirlemek için daha fazla analiz yapılması gerekecek ancak keşifler değerli ipuçları sunabilir.

İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi - 4

Arkeologlar özellikle mezarlarda bulunan, Bordeaux'dan gelen camlarla ve Kuzey Afrika'dan gelmiş olabilecek çanak çömlek parçalarıyla ilgileniyor.

Bu bulgular mezarlığa gömülen kişilerin toplumda yüksek bir statüye sahip olduğunu ve mezarlığın önemli olduğunu gösteriyor.

Dr. Seaman, "Mezarlık bir dizi hendekle çevrelenmiş durumda ve bu da burada başka bir şeylerin daha döndüğüne işaret ediyor olabilir. Kazı yaptıkça bir kiliseye, hatta bir manastır alanına dair kanıtlar bulmamız mümkün." ifadelerini kullandı.

İskeletler yaklaşık bin 500 yıllık olmasına rağmen şaşırtıcı derecede iyi durumda.

İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi - 5

Mezarlığın aile grupları tarafından yaptırıldığı tahmin ediliyor çünkü birbirine yakın şekilde gömülen bazı iskeletlerin genetik olarak aktarılabilecek bazı kemik şekli varyasyonlarını paylaştığı tespit edildi. 

Kemikler özellikle iyi korunmuşsa araştırmacılar antik DNA analizi için örnek alabilecek.

Bu araştırmacıların eski topluluktaki aile soylarının, evliliklerin ve ilişkilerin izini sürmesine olanak tanıyacak.

İngiltere'de tuhaf pozisyonlarda gömülmüş "yüksek statülü" kişilere ait Orta Çağ mezarlığı keşfedildi - 6
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