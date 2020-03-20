İngiltere'den emekli 65 bin doktor ve hemşireye mektup

İngiltere Başbakanı Boris Johnson corona virüsü tehdidini hafife almak ve geç önlem almakla suçlanıyor. İngiltere'de corona virüs (Covid-19) vaka sayısı 3 bini geçerken, ölü sayısı 144'e yükseldi. İtalya benzeri bir felaketle karşılaşmak istemeyen İngiltere emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup yazarak göreve çağırdı.

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ntv.com.tr 20.03.2020 - 12:18

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS), dünyayı kasıp kavuran corona virüs (Covid-19) ile mücadele için acil önlemler almaya devam ediyor. İngiltere Başbakanı Boris Johnson'dan hastaneler için yeterli medikal malzeme ve solunum yolu cihazı sözü alan NHS, sağlık çalışanı sıkıntısını ortadan kaldırmak için de düğmeye bastı.

Corona virüs salgınıyla mücadele için emekli 65 bin doktor ve hemşireye tek tek mektup gönderilerek, göreve dönmeleri ricasında bulunuldu.

İskoçya da benzer bir adım atıyor. İskoçya'da son 3 yıl içerisinde herhangi bir nedenle görevi bırakan sağlık çalışanlarının tekrar görevlerinin başlarına dönmeleri emredildi.

JOHNSON: 12 HAFTADA DURUMU TERSİNE ÇEVİREBİLİRİZ İngiltere Başbakanı Boris Johnson da, halkın verilen tavsiyelere uyması durumunda yeni tip corona virüste (Covid-19) durumun 12 haftada tersine çevrilebileceğini söyledi.

Johnson, basın toplantısında, "Önümüzdeki 12 hafta içinde corona virüste durumu tersine çevirebilir ve bu virüsü gönderebiliriz. Ancak bu durum sadece belirlediğimiz adımları atarsak olur" dedi.

Johnson, ilk kez bir İngiliz hastanın "Covid-19 tedavisi" denemesine tabi tutulduğunu kaydetti. Kişilerin belirti göstermeden virüsü atlatıp atlatmadıklarını öğrenebilecekleri antikor testlerinin başarılı şekilde geliştirilmesi halinde bunlardan yüz binlerce tedarik edebileceklerini söyleyen Johnson, böyle bir testin insanların korkmadan işlerine dönebileceği anlamına geldiğini vurguladı.

İşletmelere "Çalışanlarınızın arkasında durun, biz de sizin arkanızda duracağız" mesajı veren Johnson, bir destek paketi açıklayacaklarını belirtti.

KRALİÇE İKİNCİ ELIZABETH LONDRA'DAN AYRILDI Başkent Londra'yı terk ederek 35 kilometre uzaklıkta İngiliz Kraliyet ailesinin daimi konutlarından biri olan Windsor Kalesi'ne giden 93 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth yazılı açıklama yaptı.

Açıklamasında, "Birleşik Krallık ve dünya çapında birçok kişi ve ailenin büyük bir endişe ve belirsizlik dönemine girdiğini biliyoruz" diyen Kraliçe, halktan tavsiyelere uymasını istedi.

CORONA VİRÜS KURBANLARI İÇİN GEÇİCİ MORG Londra'da Covid-19 nedeniyle ölümlerin artması sonrasında soğutuculu çadır, morg olarak kullanılmak üzere kuruldu. Yetkililer, yaklaşık 100 cesedin muhafaza edileceği geçici morgun hafta sonuna hazır olacağını belirtti.

JOHNSON GERİ ADIM ATMIŞTI Toplumsal bağışıklık kazanılması için virüsün kontrollü bir şekilde yayılması stratejisini izleyen İngiliz hükümeti, eleştirilerin ve toplamda ölü sayısının 277 bini bulabileceğine yönelik değerlendirmelerin ardından politikasında bazı değişikliklere gitmişti.

Başbakan Johnson, pazartesi yaptığı açıklamada halka gereksiz sosyal temas ve gereksiz seyahatlerden kaçınmaları tavsiyesinde bulunmuştu.

Halktan bar, restoran ve tiyatro gibi mekanlara gitmekten kaçınmasını isteyen Johnson, bu tür mekanları kapatma yönünde bir kararı almak için erken olduğunu ifade etmişti.

Johnson, tavsiyelerin özellikle 70 yaşın üzerindekiler, hamileler ve başka hastalığı bulunanlar için kritik önem taşıdığını vurgulamıştı.

Hükümet, son olarak yeni bir emre kadar tüm okulların kapatılmasına da karar vermişti. Ayrıca Londra'da metro hatlarının kısmen kapatılmasına yönelik uygulama da hayata geçmişti. Bugünden geçerli olmak üzere bir sonraki duyuruya kadar 40 metro istasyonu kapatılmıştı.