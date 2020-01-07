"İngiltere'nin en azılı tecavüzcüsü"ne müebbet

Dünya, Endonezya'dan İngiltere'ye gelen ve 10 yıl içerisinde 159'dan fazla erkeği taciz ve bunlardan 136'sına tecavüz eden Reynhard Sinaga'yı konuşuyor. Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan seri tecavüzcü hakkında, "İngiltere'nin gelmiş geçmiş en korkunç tecavüzcüsü" yorumu yapıldı.

İngiltere'de onlarca erkeğe tecavüz ve cinsel saldırıdan suçlu bulunan Endonezya vatandaşı Reynhard Sinaga, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Manchester'da görülen davada 36 yaşındaki doktora öğrencisi, 136'sı tecavüz, toplam 159 cinsel saldırıdan suçlu bulundu.

Sinaga'nın kulüp ve bar çıkışlarında erkekleri evine davet ettiği ve sonra ilaçla uyuttuğu bu kişilere tecavüz ettiği, ayrıca tecavüzleri videoya kaydettiği belirtiliyor.

Duruşmada yargıç, İngiltere'ye 12 yıl önce gelen Sinaga'nın 30 yıl boyunca şartlı tahliye başvurusu yapamayacağını açıkladı.

'ÜLKE TARİHİNİN EN AZILI TECAVÜZCÜSÜ' Reynhard Sinaga bir dizi başka cinsel saldırı suçundan geçen yıl da ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı.

Ancak yargıç devam eden diğer soruşturmaları etkileyebileceği gerekçesiyle duruşmalara yayın yasağı getirmişti.

Bir yargıcın "İngiltere tarihinin en azılı tecavüzcüsü" dediği Sinaga, kurbanlarından birinin ayılıp polisi aramasıyla 2017'de yakalandı.

Polis yetkilileri, evinde çok sayıda kimlik kartı, çalıntı telefon ve saat bulunan Sinaga'nın işlediği suçların 10 yıllık bir dönemi kapsadığını söylüyor.

4 AYRI DAVA Reynhard Sinaga hakkında toplam 4 dava vardı.



Bugün sonuçlanan son iki dava, Sinaga'nın Ocak 2015 ve Mayıs 2017'de 25 erkeğe karşı işlediği öne sürülen suçları kapsıyordu.

Sinaga önceki iki davada ise toplam 23 erkeğe tecavüzden hüküm giymişti.



Polis, Sinaga'nın kurbanlarından 70'inin kimliğinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Kendine özellikle genç erkekleri kurban seçen Sinaga, savunmasında "Ölü taklidi yaparak cinsel ilişkiye girmek istiyorlardı" diye konuştu. Hakim ise seri tecavüzcünün açıklamalarını "gülünç" bulduğunu söyledi.

Sinaga'nın eski bir arkadaşı, Reynahrd Sinaga'nın babasının Endonezya'da çok zengin bir iş adamı olduğunu, Sinaga'nın da bu sayede eğitim almak amacıyla İngiltere'nin Manchester kentine yerleştiğini anlattı.

İsmi açıklanmayan kaynak, Sinaga'nın ailesinin, oğullarının eşcinsel olduğundan haberdar olmadığını ve seri tecavüzcüyü bir kadınla evlendirmeye çalıştığını da söyledi.

18 yaşındaki bir rugby oyuncusu, mahkemede tanıklık ederek sapık tecavüzcünün elinden nasıl kurtulduğunu anlattı.

İsmi açıklanmayan genç kurban, uyandığında bir yatakta olduğunu, pantolonunun bileklerine indirilmiş durumda olduğunu ve Sinaga'nın onu taciz etmekte olduğunu gördüğünü açıkladı.

190 cm boyuncaki genç sporcu, kendine gelip durumu fark ettiğinde Reynhard Sinaga'ya vurmaya başladı. Rugby oyuncusu, sapık adamı öyle kötü dövdü ki, Saniga beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı.

Tecavüzü kaydettiği cep telefonunu cebinde unutan Saniga, kurbanın anlattıklarından sonra mide bulandıran görüntülerin izlenmesiyle yakalanarak tutuklandı.