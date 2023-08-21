İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası

İngiliz bir hemşire, çalıştığı hastanede 7 bebeği öldürmek ve 6 bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yazdığı notlarda işlediği cinayetleri itiraf eden Letby'nin, bebekleri insülinle zehirleyerek ya da kanlarına hava enjekte ederek onları öldürdüğü ortaya çıktı.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 1

33 yaşındaki hemşire Lucy Letby, İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester Crown Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte, Letby'nin sanık sandalyesine oturmayı reddetmesi, yasaların sanıkların ceza duruşmalarına katılmalarını sağlayacak şekilde değiştirilmesi çağrılarına yol açtı.

DÜNYA HABERLERİ

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 2

İNGİLTERE'Yİ DEHŞETE DÜŞÜRDÜ

Cuma günü jüri tarafından suçlu bulunan Letby, ülkeyi dehşete düşürürken, İngiltere'nin son dönemdeki en cani çocuk seri katili ilan edildi.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 3

SUNAK: YASAYI DEĞİŞTİRECEĞİZ

İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Letby'yi mahkemeye gelmediği için kınadı. Sunak, "Böylesine korkunç suçlar işleyen insanların kurbanlarıyla yüzleşmemeleri ve işledikleri suçların onlar, aileleri ve sevdikleri üzerindeki etkisini ilk elden duymamalarının korkakça olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden  yasayı değiştirmeyi düşünüyoruz ve bunu zamanı geldiğinde gündeme getireceğiz." ifadelerini kullandı.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 4

BEBEKLERE SALDIRDI VE ONLARA FİZİKSEL ŞİDDET UYGULADI

Mahkeme, Letby'nin bakımındaki bebekleri kanlarına ve midelerine hava vererek, onları aşırı sütle besleyerek, fiziksel olarak saldırarak veya  insülinle zehirleyerek öldürdüğünü açıkladı.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 5

Diğer taraftan Manchester'daki mahkeme, duruşma sırasında, Letby'nin ikiz kardeşini öldürdükten sonra bir erkek bebeği öldürmeye çalıştığı bir vaka da dahil olmak üzere, kurbanların ebeveynlerinden üzücü ifadeler dinledi.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 6

Çocuk E ve Çocuk F'nin annesi mahkemeye ifade verirken Letby'nin tavsiyelerine "tamamen" güvendiğini söyledi. Ancak, bebeği Çocuk E bir gece yoğun bakım ünitesinde çığlık atmaya başladığında "yanlış bir şeyler olduğunu anladığını" açıkladı.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 7

Letby'nin Çocuk E'yi öldürmeden önce, ona saldırmaya çalıştığında, çocuğun kanama geçirmeye başladığı ortaya çıktı. Bu bebeğin ikiz kardeşi Çocuk F, daha sonra Letby'nin insülin zehirlenmesiyle öldürme girişiminden kurtuldu.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 8

Diğer taraftan, polis Letby'nin evine düzenlediği baskında cinayetleri genç kadının işlediğini gösteren birçok el yazısı not buldu.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 9

"BEN KÖTÜYÜM, BUNU BEN YAPTIM"

Bu notlardan birinde Letby, "Yaşamayı hak etmiyorum. Onları bilerek öldürdüm çünkü onlara bakacak kadar iyi değilimi Ben korkunç kötü bir insanım. Ben kötüyüm, bunu ben yaptım" diye yazdığı görüldü.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 10

Öte yandan, İngiliz hükümeti  düzenleyici kurumların ve İngiltere Ulusal Sağlık Hizmeti'nin danışmanlar tarafından dile getirilen endişeleri nasıl ele aldığı da dahil olmak üzere cinayetlerle ilgili bağımsız bir soruşturma başlattı.

İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası - 11

HASTANE ŞİKAYETLERİ GÖZ ARDI ETTİ

Letby'nin çalıştığı hastanenin yönetiminin ise katil hemşiremim bakımı altındaki hastaların ölüm oranının artmasıyla ilgili olarak klinisyenler tarafından dile getirilen endişeleri başlangıçta göz ardı ettiği ortaya çıktı.

DAHA FAZLA GÖSTER