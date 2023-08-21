İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası

"BEN KÖTÜYÜM, BUNU BEN YAPTIM"

Bu notlardan birinde Letby, "Yaşamayı hak etmiyorum. Onları bilerek öldürdüm çünkü onlara bakacak kadar iyi değilimi Ben korkunç kötü bir insanım. Ben kötüyüm, bunu ben yaptım" diye yazdığı görüldü.