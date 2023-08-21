İngiltere'yi dehşete düşüren olay: 7 bebeği öldüren hemşireye müebbet hapis cezası
İngiliz bir hemşire, çalıştığı hastanede 7 bebeği öldürmek ve 6 bebeği de öldürmeye teşebbüs etmekten şartlı tahliye imkanı olmaksızın müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Yazdığı notlarda işlediği cinayetleri itiraf eden Letby'nin, bebekleri insülinle zehirleyerek ya da kanlarına hava enjekte ederek onları öldürdüğü ortaya çıktı.
33 yaşındaki hemşire Lucy Letby, İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester Crown Mahkemesi tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bununla birlikte, Letby'nin sanık sandalyesine oturmayı reddetmesi, yasaların sanıkların ceza duruşmalarına katılmalarını sağlayacak şekilde değiştirilmesi çağrılarına yol açtı.