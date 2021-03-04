İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu

ABD, San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki dokuz büyük maymunun, dünyada insanlar dışında Covid-19 aşısı olan ilk canlılar olduğu açıklandı.

ntv.com.tr 04.03.2021 - 10:53

İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu - 1

ABD’de Kaliforniya eyaletinde yer alan San Diego Hayvanat Bahçesi'ndeki dokuz büyük maymun, Covid-19 aşısı oldu.

İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu - 2

Hayvanlar için geliştirilen deneysel Covid-19 aşıları olan büyük maymunlar, aşı olduğu bilinen insan dışı ilk primatlar oldular.

İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu - 3

National Geographic'in haberine göre, veterinerlik ilaçları üreten Zoetis şirketi, insan kullanımına da uygun olan deneysel Covid-19 aşısı geliştirdi.

İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu - 4

1994'te dünyada açık kalp ameliyatı geçiren ilk maymun olan Karen adında bir orangutan da dahil olmak üzere toplam dokuz büyük maymuna aşı uygulandı.

İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu - 5

Dört orangutan ve Beş bonobo (cüce şempanze) cinsi maymunun aşı olmasından sonra Küresel Koruma ve Yaban Hayatı Sağlık Görevlisi Nadine Lamberski, “Maymunlar yakın aile gruplarında yaşadıkları için, virüsün tek bir maymuna bulaşması tür içerisinde hızla yayılmasına neden olabilir” dedi.

İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu - 6

Doğada 5 binden daha az goril kaldığının altını çizen araştırmacılar ise Covid-19’un hayvanlar üzerindeki etkisinin hala tam olarak bilinmediğini ancak daha önce kedi ve köpekler başta olmak üzere çeşitli hayvanlarda virüs tespit edildiğini belirttiler.

İnsan dışı ilk aşı: ABD’de goriller Covid-19 aşısı oldu - 7

Geçtiğimiz Ocak ayında, San Diego Zoo Safari Park'taki sekiz goril corona virüse yakalanmış, daha sonra goriller Şubat ortasına kadar tamamen iyileşmişti. Küresel Koruma ve Yaban Hayatı Sağlık Görevlisi Nadine Lamberski, önümüzdeki günlerde hayvanat bahçesinde bulunan diğer maymunlar için de aşı temin etmeye çalışacağını söyledi.

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