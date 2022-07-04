İnsan eti tadında hamburger geliştirildi

Şirketin kurucu ortağı Anders Linden tarafından yapılan açıklamada, tıpkı insan eti tadında olan burgerin kendini şımartmak isteyenler için geliştirildiği belirtilerek, “Burgerimizi, insanların hangi tat ve dokuya sahip olduğunu öğrenir öğrenmez geliştirdik. Bu ürün geliştirilirken hiçbir insan zarar görmemiştir” denildi.