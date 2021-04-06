İnsanlar tarafından kullanılan 105 bin yıllık ilk taş örnekleri Kalahari Çölü’nde bulundu

MEDENİYET KIYI BÖLGELERDE BAŞLAMAMIŞ OLABİLİR

Bununla birlikte arkeologlar, daha önce insanları benzersiz kılan birçok yeniliğin ve becerinin, iç kesimlere yayılmadan önce kıyıda yaşayan gruplarda geliştiğini varsaymışlardı. Kabuklu balıklar gibi öngörülebilir besin kaynakları ve daha ılıman bir iklimin, bu bölgelerdeki daha erken insanların gelişmesini sağladığı düşünüldü. Ayrıca beyin büyümesi için önemli olan omega-3 yağ asitlerini içeren deniz ürünleri açısından zengin bir diyetin beynin ve insan davranışının evriminde de rol oynamış olabileceği değerlendirildi.

Ancak, Kalahari Çölü'nün 600 kilometre içerisinde yapılan yeni keşif, bu görüşle çelişiyor ve bu bölgede yaşayan erken modern insanların kıyıda yaşayan komşularının gerisinde kalmadığını gösteriyor.