İnsanların Arktik’i işgali kutup ayılarında yamyamlığı artırıyor

Moskova Semertsov Ekoloji ve Evrim Enstitiüsü’nde kutup ayıları alanında uzmanlaşan Ilya Mordvintsev, “Kutup ayılarının birbirini yemesi uzun süredir var olan bir durum, ancak geçmişte çok nadir rastlanan yamyalık vakaları şu anda çok sık gerçekleşiyor” açıklamasını yaptı.