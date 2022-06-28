UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Güney Afrika'daki 'İnsanlığın Beşiği'nde bulunan antik insan fosilleri üzerine yapılan yeni bir araştırma, onların daha önce bilinenden 1 milyon yıl daha eski olduğunu ortaya çıkardı. Ayrıca, çalışma bu fosillerin, 3,2 milyon yaşındaki Lucy'den daha yaşlı olduğunu gösterdi. ABD’de yapılan yeni bir araştırma, Güney Afrika'daki 'İnsanlığın Beşiği'nde yer alan erken insan atalarının fosilleri önceden düşünülenden bir milyon yıldan daha eski olduğunu ortaya çıkardı. Johannesburg'daki Sterkfontein Mağaraları’ndan dünyanın ilk insansı fosillerinin üçte birinden fazlasını barındırıyor. 'İnsanlığın Beşiği', Sterkfontein Mağaraları da dahil olmak üzere çeşitli fosil içeren mağara yataklarından oluşuyor ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. \n936'daki ilk Australopithecus keşfinden bu yana, orada, "Bayan Ples'"olarak adlandırılan ünlü bir hominin kafatası ve "Küçük Ayak "olarak bilinen neredeyse eksiksiz bir iskelet dahil olmak üzere yüzlerce Australopithecus fosili bulundu. Bilim insanları, son 4 milyon yılda insan evrimine ışık tutmaya çalışmak için, İnsanlığın Beşiği'ndeki Sterkfontein ve diğer mağara alanlarını on yıllardır inceliyor. Sterkfontein'in Australopithecus fosillerinin çoğu, dünyadaki en zengin Australopithecus fosil yatağı olan "Üye 4" olarak adlandırılan eski bir mağara dolgusundan çıkarıldı. Bayan Ples ve Küçük Ayak kalıntılarını da içeren Üye 4'ün yaşı yarım yüzyıldan fazla bir süredir tartışılıyor ve tahminler iki milyon yıl ile iki buçuk milyon yıl arasında değişiyor. PNAS adlı bilimsel dergide yayımlanan yeni çalışma, Purdue Üniversitesi Bilim Koleji'nde jeolojik tortuların tarihlendirilmesinde uzmanlaşmış olan Prof. Dr. Darryl Granger tarafından yönetildi. \nDaha önce "Üye 4"ün 2 ile 2,5 milyon yaşında olduğu belirtilmişti. Ancak yeni çalışma, bunların 3,4 ile 3,7 milyon yaşında olduğunu ortaya koydu. Gnager, "Bu önemli yeni tarihleme çalışması, insan evrimi araştırmalarındaki en ilginç fosillerden bazılarının yaşını ve Güney Afrika'nın en ünlü fosillerinden biri olan Bayan Ples'i bir milyon yıl öncesine, Doğu Afrika'da başka insansı fosilleri bulduğumuz bir zamana itiyor. Yani Lucy gibi erken homininler dönemine" dedi. Australopithecus afarensis türünden bir hominide ait iskeletin fosilleşmiş kemiklerinden oluşan Lucy, Etiyopya’da 3,2 milyon yıl önce yaşıyordu.1974’te iskelet neredeyse bütün halde bulundu. Lucy’nin iskeleti üzerinde araştırma yapan bilim insanları,, özellikle de dizlerinin yapısı ve omurgasının eğimine dayanarak onun zamanının büyük bölümünü iki ayağı üstünde yürüyerek geçirdiğini ortaya koydu.