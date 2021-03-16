İnsanlık “dünyanın akciğerleri”ni yok etti: Amazon ormanlarının çevreye zararı, faydasını geçti

BOLSONARO İNKAR ETMEYE DEVAM EDİYOR

Amazon ormanlarında geçen ağustos ayında ise 10 binden fazla yangının kaydedilmiş, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise "Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır" diyerek tepki çekmişti. Bolsonaro, geçen yıl INPE’nin Amazon'daki orman tahribatına dair raporunu da 'abartılı' bulmuş ve ajansın başkanı Ricardo Galvao’yu görevden almıştı. "Brezilya'nın Trump"ı olarak ün kazanan Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze kaldı.



Bolsonaro'nun en iyi korunan kısımlarını oluşturan yerlilerin yaşadığı bölgeleri bile keresteciliğe, çiftçiliğe ve madenciliğe açması nedeniyle ormansızlaşmanın tavan yaptığı Amazon, rekor oranlardaki yangınlarla kül olmaya devam ediyor.