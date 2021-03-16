İnsanlık “dünyanın akciğerleri”ni yok etti: Amazon ormanlarının çevreye zararı, faydasını geçti

ntv.com.tr 16.03.2021 - 11:41 | Son Güncelleme : 16.03.2021 - 11:42
Karbondioksit, atmosferdeki en bol sera gazı olduğu ve Amazon dünyadaki en büyük 'karbon yutağı' olduğu için Amazon'un küresel ısınma üzerindeki etkisine dair önceki araştırmaların çoğunun odak noktası oldu. Bu nedenle, karbon döngüsü devam eden iklim krizini çevreleyen tartışmanın merkezine sıkı bir şekilde yerleştirildi.
Bununla birlikte, metan ve nitröz oksit, karbondioksitten daha kısa ömre sahip ve çok daha düşük seviyelerde oluşan fakat daha güçlü sera gazları arasında yer alıyor. Türünün ilk örneği olan bir çalışma, sera gazı emisyonlarını etkileyebilecek tüm faktörleri inceledi ve genel olarak Amazon'un çözümün bir parçası olmaktan sorunun bir parçası haline gelebileceğini buldu.
Bllim insanları Amazon yağmur ormanlarının çevresel etkisine ilişkin önceden var olan verileri analiz etmekle görevlendirildi. 30'dan fazla bilim insanından oluşan bir ekip oluşturuldu ve çalışmanın bulguları yakın bir zamanda Frontiers in Forests and Global Change dergisinde yayınlandı.
Amazon'un 'Dünya üzerindeki en büyük ekosistem karbon havuzlarından biri olduğunu' belirten araştırmacılar, beş yıl boyunca insanlığın ürettiği tüm karbon emisyonlarına eşdeğer olan 200 gigatona kadar karbon depoladığını söyledi Ancak, bölgenin, karmaşık ekosistemi daha birçok beklenmedik etkiye yol açıyor. Örneğin, Amazon ağaçları tek başına tüm küresel metanın yüzde 3,5'ini çeşitli yollarla satıyor. Metan ise atmosferdeki ısıyı artırmada CO2'den yaklaşık 80 kat daha etkili.
Amazon ormanlarında geçen ağustos ayında ise 10 binden fazla yangının kaydedilmiş, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ise "Amazon boyunca bir uçuş yapılsa tek bir yangın bile görülmez. Amazon, kendini koruyan ve alev almayan nemli bir ormandır" diyerek tepki çekmişti. Bolsonaro, geçen yıl INPE’nin Amazon'daki orman tahribatına dair raporunu da 'abartılı' bulmuş ve ajansın başkanı Ricardo Galvao’yu görevden almıştı. "Brezilya'nın Trump"ı olarak ün kazanan Jair Bolsonaro'nun devlet başkanlığında dünyanın akciğerlerini oluşturan Amazon ormanları tümüyle yok olma tehlikesiyle yüz yüze kaldı.
Bolsonaro'nun en iyi korunan kısımlarını oluşturan yerlilerin yaşadığı bölgeleri bile keresteciliğe, çiftçiliğe ve madenciliğe açması nedeniyle ormansızlaşmanın tavan yaptığı Amazon, rekor oranlardaki yangınlarla kül olmaya devam ediyor.