İnsanlık tarihinin en ölümcül salgını: 'Kara Ölüm'de ilk hasta bulundu

7 BİN YIL ÖNCE AVRUPA'DA TARIM TOPLUMUNA GEÇİŞ AŞAMASINDA ORTAYA ÇIKTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Bununla birlikte bilim insanları, antik bakterinin yaklaşık 7 bin yıl önce, tarımın Orta Avrupa'da gelişmeye başladığı sırada ortaya çıktığını belirtti. Bakterinin büyük salgınlara neden olmadan hayvanlardan insanlara sporadik ( herhangi bir sağlık sorununun bir bölgede zaman zaman ve tek tük sayılarda görülmesi) olarak sıçramış olabileceği aktarıldı.

Bu sürecin ardından, Yersinia pestis zamanla, insanları enfekte etmeye adapte oldu, sonunda pireler tarafından yayılan ve ortaçağ Avrupa'sını kasıp kavuran ve milyonlarca ölüme neden olan hıyarcıklı veba olarak bilinen forma dönüştü.