Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu

Irak'ın Erbil kentinde yaşanan sel felaketinde aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 11 kişi hayatını kaybetti.

Haberler - Anadolu Ajansı 17.12.2021 - 18:24

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 1

Erbil Valisi Omid Hoşnav, yerel basına yaptığı açıklamada, dün gece itibarıyla şiddetli yağışlardan dolayı vilayet sınırlarındaki birçok mahalle ve bölgede su taşkınları ve sel meydana geldiğini söyledi.

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 2

Vatandaşların uykudayken evlerinin su altında kaldığını, bu yüzden can kaybının yüksek olduğunu belirten Vali Hoşnav, şu an durumun kontrol altına alındığını kaydetti.

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 3

Erbil Kaymakamı Nebez Abdülmecid de basına yaptığı açıklamada, sel felaketinde 1'i Türk vatandaşı olmak üzere 11 kişinin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 4

Abdülmecid, hayatını kaybeden Türk vatandaşının kimlik bilgilerine ilişkin ise detay vermedi.

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 5

Selden en çok etkilenen Erbil'in Kuştepe Beldesi Müdürü Star Ağa Ömer ise 100 ev ve 60 dükkanın tamamen su altında kaldığı, 200 aracın da kullanılmaz hale geldiği bilgisini verdi.

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 6

 Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani de yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi.

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 7

Barzani, selzedelere ivedi bir şekilde gerekli yardımların ulaştırılması talimatı verdi.

Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 8
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 9
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 10
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 11
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 12
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 13
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 14
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 15
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 16
Irak'ta sel 11 kişinin ölümüne neden oldu - 17

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