İran Cumhurbaşkanı Reisi, Meşhed'de son yolculuğuna uğurlandı
Helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan son yolculuğuna uğurlanıyor. Abdullahiyan Rey kentinde büyük bir kalabalığın katılımıyla defnedildi. Reisi için Meşhed'de cenaze töreni düzenlendi.
Pazar günü meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için bugün son törenler düzenlendi.