İran Cumhurbaşkanı Reisi, Meşhed'de son yolculuğuna uğurlandı

Meşhed sokaklarında, özellikle de Reisi'nin ebedi istirahatgâhı olan ve her yıl milyonlarca hacı tarafından ziyaret edilen İmam Rıza türbesi çevresinde Reisi posterleri, siyah bayraklar ve Şii sembolleri dikildi.

Daha önce de ellerinde Reisi'nin resimlerini taşıyan ve bayraklar sallayan binlerce kişi, Reisi'nin tabutunun taşınması için doğudaki Güney Horasan eyaletinin başkenti Birjand'ın sokaklarına dizilmişti.