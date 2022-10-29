İran Devrim Muhafızları göstericileri uyardı: Sokağa çıkmayın

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünün ardından başlayan protestolar devam ederken, Tahran yönetiminden göstericilere sert bir uyarı geldi.

İran Devrim Muhafızları göstericileri uyardı: Sokağa çıkmayın - 1

Açıklamayı Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami yaptı. Selami göstericilere "Bugün ayaklanmanın son günüydü. Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı.

İran Devrim Muhafızları göstericileri uyardı: Sokağa çıkmayın - 2

Selami, protesto planının Beyaz Saray'da planlandığını da öne sürdü.

İran Devrim Muhafızları göstericileri uyardı: Sokağa çıkmayın - 3

Göstericilere seslenerek, "Onurunuzu satmayın, sizi savunan güvenlik güçlerinin suratına tokat atmayın" ifadelerini kullandı.

İran Devrim Muhafızları göstericileri uyardı: Sokağa çıkmayın - 4

22 yaşındaki Masha Amini, 13 Eylül'de, "uygun bir şekilde örtünmediği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Üç gün sonra hastanede öldü. Ülkede o zaman bu yana gösteriler düzenleniyor.

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