İran Devrim Muhafızları göstericileri uyardı: Sokağa çıkmayın

Açıklamayı Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami yaptı. Selami göstericilere "Bugün ayaklanmanın son günüydü. Sokağa çıkmayın" uyarısı yaptı.
Selami, protesto planının Beyaz Saray'da planlandığını da öne sürdü.
Göstericilere seslenerek, "Onurunuzu satmayın, sizi savunan güvenlik güçlerinin suratına tokat atmayın" ifadelerini kullandı.
22 yaşındaki Masha Amini, 13 Eylül'de, "uygun bir şekilde örtünmediği" gerekçesiyle gözaltına alınmıştı. Üç gün sonra hastanede öldü. Ülkede o zaman bu yana gösteriler düzenleniyor.