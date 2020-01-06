İran, Kasım Süleymani'yi uğurluyor

İran'ın başkenti Tahran'da Kasım Süleymani için gözyaşları içinde tören düzenlendi.
Kasım Süleymani için başkentte bulunan Tahran Üniversitesi'nde cenaze töreni gerçekleştirildi.
Cenaze namazını İran Dini lideri Ayetullah Hamaney kıldırdı.
Namaz sırasında Ayetullah Hamaney'in gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatı ile Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis ile birlikte hayatını kaybeden Süleymani, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından "yaşayan şehit" olarak adlandırılıyordu.