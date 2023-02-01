İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik

Öte yandan, çiftin videosu, protesto hareketinin talep ettiği özgürlüklerin bir sembolü olarak selamlandı.

Tahran'ın ana simgelerinden biri olan fütüristik Azadi (Özgürlük) Kulesi ise potestolar ile birlikte sembolik bir anlam kazandı. Yapı, 1970'lerin başında son Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin yönetimi altında, Shahyad (Şah'ın Anısına) Kulesi olarak açıldı.