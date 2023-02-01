İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik

İran'ın başkenti Tahran'da Azadi (Özgürlük) Kulesi'nin önünde dans eden genç bir çifte 10 yıl hapis cezası verildi. Çiftin kısa sürede viral olan görüntüleri, ülkede 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin ölümünü ardından ortaya çıkan protestolara destek olarak yorumlandı. Gençleri "izinsiz toplanmak" ve "kamu fuhşuna teşvik"ten suçlayan İran mahkemesi ise eleştirilerin odağında...

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 1

İran’da mahkeme, rejime başkaldırının sembolü olarak görülen bir videoda  başkent Tahran'ın simge yapılarından birinin önünde dans eden genç bir çifte 10 yıldan fazla hapis cezası verdi.

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 2

Her ikisi de 20'li yaşlarının başında olan Astiyazh Haghighi ve nişanlısı Amir Mohammad Ahmadi, onları Azadi Kulesi'nin önünde romantik bir şekilde dans ederken gösteren bir videonun viral olmasının ardından Kasım ayı başlarında tutuklandı.

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 3

Haghighi, İran'ın katı kurallarına meydan okuyarak başörtüsü takmadı. İran’da kadınların yanı sıra erkeklerinde kamuya açık alanlarda dans etmesi yasak. 

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 4

ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), Tahran'daki bir ihtilal mahkemesinin sanıkları 10'ar yıl altışar ay hapis cezasına çarptırdığını ve internet kullanma ve ülkeden  ayrılma yasağı getirdiğini söyledi.

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 5

"KAMU FUHŞUNU TEŞVİK ETMEK"TEN CEZA

Bununla birlikte hali hazırda sosyal medyada daha önce popüler olan çift, "yolsuzluğu ve kamu fuhuşunu teşvik etmenin" yanı sıra "ulusal güvenliği bozmak amacıyla toplanmaktan" da suçlu bulundu. HRANA, çiftin ailelerine yakın kaynakların mahkeme sürecinde avukatlarından mahrum bırakıldıklarını ve kefaletle serbest bırakılmalarını sağlama girişimlerinin reddedildiğini aktardı.

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 6

Haghighi'nin şu anda Tahran dışında, koşulları aktivistler tarafından düzenli olarak kınanan Qarchak kadın cezaevinde olduğu belirtildi..

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 7

Diğer taraftan İranlı yetkililer, Mahsa Amini'nin Eylül ayındaki ölümünden bu yana her türlü muhalefeti sert bir şekilde bastırdı. Başörtüsü kurallarını ihlal ettiği iddiasıyla tutuklanan Amini'nin ölümü, rejim karşıtı harekete dönüşen protestoları ateşledi.

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 8

Birleşmiş Milletler'e göre, önde gelen ünlüler, gazeteciler ve avukatlardan sokaklara çıkan sıradan insanlara kadar en az 14 bin kişi tutuklandı.

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 9

Öte yandan, çiftin videosu, protesto hareketinin talep ettiği özgürlüklerin bir sembolü olarak selamlandı.

Tahran'ın ana simgelerinden biri olan fütüristik Azadi (Özgürlük) Kulesi ise potestolar ile birlikte sembolik bir anlam kazandı. Yapı, 1970'lerin başında son Şah Muhammed Rıza Pehlevi'nin yönetimi altında, Shahyad (Şah'ın Anısına) Kulesi olarak açıldı.

İran'da Azadi Kulesi'nin önünde dans eden çifte 10 yıl ceza: Suçları, izinsiz toplamak ve kamu fuhşuna teşvik - 10

AZADİ KULESİ'NİN MİMARI SÜRGÜNDE

1979'da İslam Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla Şah'ın devrilmesinden sonra adı değiştirildi. Bugünün İran'ında tanınmayan Bahai inancının bir üyesi olan mimarı Hüseyin Amanat ise şimdi sürgünde yaşıyor.

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