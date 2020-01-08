İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti
İran'ın başkenti Tahran'da düşen Ukrayna Havayolları'na ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında bulunan yolcu ve mürettebat 176 kişi hayatını kaybetti.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, uçaktakilerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Anadolu Ajansı 08.01.2020 - 09:38| Son Güncelleme : 08.01.2020 - 09:57
İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend, İran devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, PS-752 sefer sayılı uçaktan sağ kurtulan kimsenin olmadığını söyledi.
Kulivend, yolcuların ve mürettebatın cesetlerini olay yerinden topladıklarını ve adli tıp kurumuna göndereceklerini ifade etti.
Tahran İmam Humeyni Havalimanı Sözcüsü Ali Kaşani de 170 olarak açıklanan yolcu sayısını 167, 10 olarak açıklanan mürettebat sayısını da 9 olarak güncelledi.
Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mucteba Halidi Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitmek üzere Tahran İmam Humeyni Uluslararası Havalimanı'ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağının kısa süre sonra yerel saatle 06.18'de teknik arıza nedeniyle düştüğünü bildirmişti.
ZELENSKİY'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, İran'da düşen Ukrayna Havayollarına ait Boeing 737 tipi yolcu uçağında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.
Zelenskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna uçağının Tahran’da düşmesini “Ortadoğu’da korkunç haber” diye nitelendirdi.
İlk bilgilere göre bütün yolcu ve mürettebatın hayatını kaybettiğini aktaran Zelenskiy "Büyükelçiliğimiz trajedi ile ilgili bilgileri ve ölenlerin listesini netleştiriyor. Bütün yolcuların ve mürettebatın ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.
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