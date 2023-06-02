İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi

İran'ın başkenti Tahran'da açılan iki katlı kedi müzesi ve kafe ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İki katlı binada 30 kediye bakılıyor.
"Meowseum" adlı kedi temalı kafe 2020 yıllında açıldı. Müşteriler nurada kedilerle oynayabiliyor ve fotoğraf çektirebiliyor.
Kedi kafeye Tahranlılar yoğun ilgi gösteriyor.
İşltemenin yöneticisi Hossein HamlehDari, "İnsanlar buraya gelip kedileri tanıdıklarında hayvanlarla ilgili kanıları değişiyor. Kedilerin de bu kentin sakinleri olduğu ve insanlarla birlikte yaşayabileceklerini anlıyorlar." diye konuştu.
Diğer taraftan, müzede sadece İran kedileri yok. Farklı cinslerden birçok kedi kafede yer alıyor.
Türkiye'den kediler de kafede yer alıyor.
HamlehDari, "Farklı türlerde kedilerimiz var. İran kedisi, Türk kedisi, İngiliz, İskoç amerikan, Rus ve Siyam kedilerimiz var." diye konuştu.
Öte yandan, kafede kedi temalı resimler, fotoğraflar, karikatürler ve pullar da sergileniyor.