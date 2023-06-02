İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi

İran'ın başkenti Tahran'da kedi temalı müze-kafe büyük ilgi topluyor. Ziyaretçiler, kedilerle fotoğraf çektirebilirken, bir yandan da hayvanlar hakkında farkındalık kazanabiliyorlar.

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 1

İran'ın başkenti Tahran'da açılan iki katlı kedi müzesi ve kafe ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. İki katlı binada 30 kediye bakılıyor.

DÜNYA HABERLERİ

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 2

"Meowseum" adlı kedi temalı kafe 2020 yıllında açıldı. Müşteriler nurada kedilerle oynayabiliyor ve fotoğraf çektirebiliyor.

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 3

Kedi kafeye Tahranlılar yoğun ilgi gösteriyor.

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 4

İşltemenin yöneticisi Hossein HamlehDari, "İnsanlar buraya gelip kedileri tanıdıklarında hayvanlarla ilgili kanıları değişiyor. Kedilerin de bu kentin sakinleri olduğu ve insanlarla birlikte yaşayabileceklerini anlıyorlar." diye konuştu.

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 5

Diğer taraftan, müzede sadece İran kedileri yok. Farklı cinslerden birçok kedi kafede yer alıyor.

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 6

Türkiye'den kediler de kafede yer alıyor.

HamlehDari, "Farklı türlerde kedilerimiz var. İran kedisi, Türk kedisi, İngiliz, İskoç amerikan, Rus ve Siyam kedilerimiz var." diye konuştu.

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 7

Öte yandan, kafede kedi temalı resimler, fotoğraflar, karikatürler ve pullar da sergileniyor.

İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 8
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 9
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 10
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 11
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 12
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 13
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 14
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 15
İran'da kedi kafe açıldı: Ziyaretçilerden yoğun ilgi - 16
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