İran'da siyasi dengeler değişecek mi? İbrahim Reisi'nin yerine Muhammed Muhbir atandı

Reisi'nin ölümü, ülkedeki siyasi dengeler açısından da soru işaretleri yarattı. Aslında İran’da temel siyasetlerin belirlenmesi anayasa tarafından Cumhurbaşkanına değil, dini liderin sorumluluğuna veriliyor. Kazanın ardından Hamaney'in ilk açıklaması da bu yönde oldu. Hamaney "İran halkı endişelenmesin, ülkenin işlerinde herhangi bir aksama meydana gelmeyecek" dedi.