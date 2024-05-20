İran'da siyasi dengeler değişecek mi? İbrahim Reisi'nin yerine Muhammed Muhbir atandı
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölmesinin ardından İran Anayasası’na göre Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı Muhammed Muhbir, vekaleten koltuğa oturdu. Ülkede 50 gün içinde yeni Cumhurbaşkanını belirlemek için seçimler yapılması gerekiyor. Dini lider Hamaney'in halefi olarak gösterilen Reisi'nin ölümünün, ülkedeki siyasi dengeleri değiştirip değiştirmeyeceği konuşuluyor.
İran'da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin helikopter kazasında ölmesinin ardından, Cumhurbaşkanı birinci yardımcısı, Reisi'nin yetki ve sorumluluklarını devraldı. Dini lider Hamaney, anayasanın 131’inci maddesi uyarınca Muhammed Muhbir'e Cumhurbaşkanlığı yetkisini verdi. Dışişleri Bakanlığı görevine de Bakan Yardımcısı Ali Rıza Bakıri atandı.